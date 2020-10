Sơ tán người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn

Ngay trước khi bão số 9 - Molave đổ bộ vào đất liền, chính quyền các địa phương ven biển Tam Thanh (TP. Tam Kỳ), xã đảo Tam Hải (Núi Thành) đã nhanh chóng sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Sau khi hoàn thành các công việc chống bão như chằng néo nhà cửa, dọn dẹp vật dụng trong nhà đến nơi khô ráo, an toàn để tránh mưa bão gây thiệt hại, bà Phạm Thị Hương (thôn Hòa Thượng, Tam Thanh) đã rời khỏi nhà để đến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tránh bão. “Tính mạng con người là quan trọng nhất nên gia đình chấp hành lệnh di tản theo đúng yêu cầu của chính quyền địa phương. Tôi rất an tâm vì các cấp chính quyền đã sớm chủ động lo lắng cho người dân. Giờ thì cả nhà hoàn toàn yên tâm” - bà Hương chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, từ ngày 26.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã đến từng khu dân cư vận động người dân khẩn trương phòng chống bão.

“Đến cuối ngày 27.10, công tác chằng chống nhà cửa, bảo vệ các tài sản quan trọng đã được nhân dân cơ bản hoàn thành” - ông Bình nói. Ngoài lực lượng tại chỗ của xã Tam Thanh, xã còn được Đồn Biên phòng Tam Thanh chi viện 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác vận động, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và thực hiện sơ tán 6.000 người dân đến 2 địa điểm là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.

Tương tự, ngay từ sáng sớm 27.10, cả 96 hộ dân với 250 nhân khẩu của thôn Long Thạnh Tây (xã Tam Hải) bắt đầu thu gom một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu để rời khỏi nơi cư trú, thực hiện di dời vào đất liền. Chỉ mang theo một vài bộ đồ, nhu yếu phẩm, ông Bùi Nhật Tùng và các thành viên trong gia đình đã được lực lượng quân đội giúp di dời khỏi ốc đảo Long Thạnh Tây vào lúc 8 giờ 30 phút.

“Sống ở ốc đảo nên dân chúng tôi lo lắng lắm, cả đêm tôi không ngủ được. May trước khi bão vô, chúng tôi nhận được thông báo của xã di dời tất cả nhân dân thôn vào xã Tam Giang tránh bão nên mừng vô cùng. Và càng vui hơn khi chỉ trong một buổi, nhiều người già, đau ốm nằm một chỗ nhưng các lực lượng đã đến tận nhà đưa vào đất liền hết” - ông Tùng chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Hải - Nguyễn Công Tiến, từ ngày 26.10 chính quyền đã họp khẩn cấp và thông báo việc di dời 283 hộ gia đình thuộc 3 thôn Long Thạnh Tây, Xuân Mỹ, Bình Trung với gần 900 người dân.

“Từ đầu năm chúng tôi đã lên sẵn kế hoạch ứng phó thiên tai nên khi bắt tay vào việc thì cũng thuận lợi. Địa phương cũng nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn xã đảo nên công tác di dời dân vì thế rất nhanh chóng. Ngoài việc sơ tán 283 hộ dân, trong tình trạng khẩn cấp chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn 14 công trình kiên cố trên toàn xã để có thể đưa người dân vào đó tránh trú. Đồng thời chuẩn bị cơ bản đủ cơ số mì ăn liền, nước uống, máy phát điện và các tổ phản ứng nhanh để giúp người dân trong lúc thiên tai” - ông Tiến nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Thiện Tâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành, đơn vị đang trực sẵn sàng 24/24 giờ để nhanh chóng cơ động cùng các lực lượng khác ứng cứu, hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xấu.

“Chúng tôi cũng đã lên phương án cứu hộ, cứu nạn trong lúc xảy ra thiên tai với việc phân chia các tổ, đội túc trực ở các địa bàn, sẵn sàng lên đường. Đồng thời cũng đã chuẩn bị kế hoạch giúp nhân dân khắc phục hậu quả khi bão đi qua” - Thượng tá Nguyễn Thiện Tâm nhấn mạnh.

Đại Lộc sơ tán hơn 4.200 hộ dân

Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Đại Lộc cho biết, ứng phó với bão số 9 và nguy cơ lũ lụt xảy ra trên địa bàn do mưa bão, toàn huyện thực hiện sơ tán hơn 4.200 hộ dân với hơn 13.200 nhân khẩu sống ở vùng xung yếu, địa điểm không an toàn. Trong đó, số hộ sơ tán tập trung khoảng hơn 1.500 hộ, chủ yếu sơ tán đến các địa điểm an toàn, kiên cố như trường học, chùa, các trụ sở UBND xã, nhà văn hóa kiên cố, trung tâm văn hóa huyện. Huyện cũng sơ tán xen ghép với gần 2.670 hộ, chủ yếu là các hộ nhà bán kiên cố được sơ tán khẩn cấp đến nhà kiên cố; nhà vùng thấp trũng di dời tới nhà cao ráo, kiên cố tại các khu dân cư. (H.LIÊN)