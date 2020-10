Sự cố chập điện xảy ra nhiều nơi

Phú Ninh tập huấn phòng cháy chữa cháy

H.CHÂU - A.ĐÔNG | 10/09/2020 - 16:32

(QNO) - Ngày 9 & 10.9, Công an huyện Phú Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tập huấn PCCC cho 140 người là dân quân tự vệ, công an viên, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, chợ trên địa bàn huyện.