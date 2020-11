Sư đoàn Không quân 372 chia sẻ khó khăn với đồng bào Trà Dơn

Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà đồng bào gặp thiên tai và Công an Quảng Nam

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN | 12/11/2020 - 15:22

(QNO) - Ngày 11.11, Đoàn công tác Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và trao quà hỗ trợ Công an Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa bão.