(QNO) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh vừa có văn bản về việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn về PCCC trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Theo văn bản, trong những ngày gần đây giá xăng dầu giảm mạnh dẫn đến tình trạng người dân tại một số địa phương đổ xô mua tích trữ tại nhà. Việc này gây mất an toàn về PCCC, dễ dẫn đến cháy nổ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Để đảm bảo an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh, nhất là việc tích trữ và sử dụng xăng dầu tại hộ gia đình, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu phải theo nhu cầu thực tế. Xăng dầu phải được bảo quản trong các thiết bị, kho chứa đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định. Không được đầu cơ tích trữ xăng dầu trái pháp luật, dễ gây nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Các cơ quan báo đài của tỉnh và địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn thông qua hệ thống phát thanh - truyền hình tăng cường công tuyên truyền, ổn định trong nhân dân, khuyến cáo người dân không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy trong nhà ở. Trường hợp cần thiết thì chỉ dự trữ số lượng ít và phải sử dụng thiết bị chứa bằng kim loại, phải kín và để ở khu vực riêng biệt cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và tách biệt với nhà ở. Những trường hợp đang dự trữ xăng dầu trong nhà ở phải đưa ra khỏi nhà và bảo quản tại nơi cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong quá trình hoạt động phải thường xuyên tự kiểm tra, duy trì đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định, nhất là quy định an toàn PCCC trong quá trình xuất nhập xăng dầu; không để xảy ra cháy nổ tại cửa hàng xăng dầu. Trong quá trình bán xăng dầu cần tuyên truyền cho người dân chỉ mua vừa đủ để phục vụ sản xuất và sử dụng, không tàng trữ xăng dầu trong nhà ở. Từ chối bán xăng dầu khi người dân sử dụng bao ni lông, can, chai lọ bằng nhựa để chứa.