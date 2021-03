Tai nạn giao thông đường bộ làm chết 13 người trong tháng 2

Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) - ông Phạm Ngọc Thanh cho biết, trong tháng 2.2021, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 13 người chết và làm bị thương 14 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT tăng 3 vụ (tăng 23,1%), tăng 3 người chết (tăng 30%) và tăng 1 trường hợp bị thương (tăng 7,7%).

Xe chở keo dừng đỗ lấn chiếm lòng đường dẫn phía nam cầu Giao Thủy (địa phận xã Duy Hòa, Duy Xuyên). Ảnh: T.C.T

Số vụ, số người tử vong và bị thương do TNGT vừa đề cập đều xảy ra trên đường bộ, chỉ riêng các tuyến quốc lộ đã chiếm 8 vụ. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 233 triệu đồng. Nhiều địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) diễn biến phức tạp, xảy ra TNGT ở mức cao như Đại Lộc (5 vụ, 4 người chết), Thăng Bình (3 vụ, 4 người chết), Núi Thành (3 vụ, 2 người chết).

Một điểm bị sạt lở taluy âm đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phước Xuân (Phước Sơn) vào mùa mưa năm 2020 chưa được khắc phục xong. Ảnh: C.T

Thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, phát hiện 1.911 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; ban hành quyết định xử phạt 1.987 trường hợp với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; tước 143 giấy phép lái xe có thời hạn; tạm giữ 529 phương tiện để xử lý. Quá trình tuần tra kiểm soát, Thanh tra Sở GTVT phát hiện và lập biên bản 20 trường hợp vi phạm; tước 8 giấy phép lái xe và phù hiệu; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ với số tiền xử phạt hơn 150 triệu đồng. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh lập biên bản 5 trường hợp vi phạm, xử lý 12 hồ sơ vi phạm hành chính với số tiền hơn 115 triệu đồng.

Xe tải chở cát vi phạm tải trọng chạy trên tuyến ĐT609, đường Huỳnh Ngọc Huệ qua Đại Lộc như thế này cần được kiểm soát chặt ngay tại bến, bãi. Ảnh: N.B

Tháng 3 năm nay, Ban ATGT tỉnh sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Quảng Nam, gửi các cơ quan chức năng liên quan và địa phương góp ý, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Liên quan đến ATGT, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc lắp đặt trạm cân tại các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông. Theo đó, các bến, bãi tập kết cát sỏi lòng sông phải lắp đặt trạm cân, có kết nối wifi, camera theo dõi và cung cấp cho cục thuế, chi cục thuế khu vực để giám sát, quản lý khối lượng mua, bán tại bến, bãi. Đồng thời cung cấp cho UBND cấp huyện và Thanh tra Sở GTVT để quản lý tải trọng xe và các nội dung liên quan khác. UBND tỉnh cũng yêu cầu bến, bãi đã được cấp phép hoạt động và còn thời hạn phải hoàn thành lắp đặt, vận hành trước ngày 30.3.2021; sau thời gian này mà chưa lắp đặt hoàn thành sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động bến...