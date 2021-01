Tai nạn liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm gần 70%

Những năm gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Nhờ đó, tai nạn giao thông (TNGT) liên tục được kéo giảm, đặc biệt năm 2020 giảm sâu cả 3 tiêu chí (giảm 18% số vụ, giảm 22% số người chết, giảm 16% số người bị thương) so với năm 2019.

Cầu Tam Kỳ qua nội thị TP.Tam Kỳ chưa được sửa chữa để ô tô lưu thông. Ảnh: C.T

CSGT toàn tỉnh qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 31.562 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; chuyển kho bạc thu số tiền xử phạt hơn 26 tỷ đồng; tước 2.113 giấy phép lái xe có thời hạn; tạm giữ 6.375 phương tiện vi phạm để xử lý. Một số hành vi cụ thể như vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện chiếm 482 trường hợp; chạy quá tốc độ 1.794 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 6.036 trường hợp; quá tải trọng, vi phạm về hoán cải, sửa chữa phương tiện 1.154 trường hợp.

Xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Xuân 1 (Núi Thành). Ảnh: K.K

Tuy nhiên, con số thiệt hại về người do TNGT vẫn còn cao. Xe mô tô, xe gắn máy chiếm tỷ lệ gần 70% số vụ trong tổng số các loại phương tiện liên quan đến TNGT, chủ yếu xảy ra trong khoảng thời gian từ 12 - 24 giờ hàng ngày; số vụ xảy ra trên quốc lộ chiếm 45,5%.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: T.C.T

Bên cạnh ý thức kém của một bộ phận người tham gia giao thông, công tác đảm bảo trật tự ATGT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đơn cử, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thiếu về số lượng, chất lượng không đồng bộ; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm có lưu lượng phương tiện giao thông lớn nhưng chưa được trang bị hệ thống giám sát tự động nên hiệu quả xử lý vi phạm còn rất thấp. Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ gặp khó khăn do chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. Thực hiện đề án bố trí công an xã chính quy, một số lượng lớn cán bộ chiến sĩ CSGT được tăng cường về công an xã đã tác động đến biên chế lực lượng CSGT, đây cũng là một vấn đề khó khăn khi triển khai nhiệm vụ. Một số hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra TNGT chưa được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là ở các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, giao thông nông thôn...