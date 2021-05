Tái thiết cuộc sống mới ở Bằng La

UBND huyện Nam Trà My vừa tổ chức khánh thành Khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, Nam Trà My), tái thiết cuộc sống của 39 hộ dân bị vùi lấp nhà cửa trong đợt sạt lở kinh hoàng hồi cuối tháng 10 năm ngoái.

Lễ động thổ xây dựng Trường Mẫu giáo Trà Leng, góp phần hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh cho người dân tái định cư Bằng La.

Hân hoan ngày an cư

Những ngày cuối tháng 10 năm 2020, cơn bão số 9, số 10 đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề trên địa bàn huyện Nam Trà My. Toàn huyện có 19 người chết, 13 người mất tích, 3 ngôi làng bị vùi lấp, buộc phải di chuyển đi nơi khác sinh sống. Riêng tại xã Trà Leng, làng Ông Đề và làng Tắc Pát bị xóa sổ.

“Vấn đề đặt ra cho huyện Nam Trà My là phải nhanh chóng bố trí tái định cư, ổn định chỗ ở cho bà con nơi này. UBND huyện đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm các vị trí an toàn. Đồng thời tham khảo thêm ý kiến của các vị già làng, người có kinh nghiệm tại địa phương, ý kiến của các nhà chuyên môn và quyết định lựa chọn xây dựng Khu tái định cư Bằng La, cách vị trí sạt lở 5km” – ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho người dân khu dân cư Bằng La

Địa phương nhanh chóng tổ chức quy hoạch chi tiết 1/500, dự kiến phân 81 lô nhà ở, trước mắt bố trí cho 39 hộ, sau này tiếp tục thực hiện di dời các hộ ở vùng nguy cơ sạt lở cao về đây và bố trí tái định cư. Việc triển khai xây dựng 39 căn nhà cho các hộ bị mất nhà cửa tại làng Ông Đề và làng Tắk Pát được triển khai gấp rút.

Theo đó, diện tích mỗi nhà hơn 50m2 , theo mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My với trị giá 150 triệu đồng. Cùng với đó, huyện triển khai đầu tư đồng bộ đường giao thông nội bộ khu dân cư, hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Được dọn về căn nhà mới, vợ chồng anh Hồ Văn Tứ cho biết rất vui vì sau bao ngày ở nhờ nhà người thân, bây giờ đã có căn nhà khang trang, chắc chắn. Sau khi ổn định nơi ở, mua sắm các vật dụng sinh hoạt cần thiết, vợ chồng anh Tứ mua thêm tủ lạnh, nước ngọt, làm đá lạnh để tạo kế sinh nhai mới.

“Chuyển tới đây dù có chật chội hơn ở làng cũ nhưng an toàn hơn và ở lâu thì quen, chắc chắn sẽ vui. Sau này, mình ráng làm ăn để kiếm tiền, mua sắm quần áo, nuôi vợ con. Của cải mất rồi nhưng còn con người thì sẽ ráng làm lại từ đầu” - anh Tứ nói.

Vợ chồng anh Hồ Văn Tứ dần ổn định cuộc sống và tự tạo kế sinh nhai mới. Ảnh: ĐẠO QUÂN

Cần giúp dân ổn định cuộc sống

Đến thăm vào dịp khánh thành vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng Khu dân cư Bằng La được lựa chọn ở vị trí an toàn, đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Việc ổn định đời sống cho người dân là điều cần thiết lúc này.

Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My quan tâm, hỗ trợ các điều kiện phục vụ sản xuất cho người dân như bố trí đất sản xuất cho các hộ bị mất đất canh tác; lồng ghép, hỗ trợ thêm về sinh kế, cây trồng, con vật nuôi; đẩy mạnh việc thực hiện di dời, sắp xếp lại dân cư, nhất là di dời các hộ dân tại những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống đến nơi an toàn.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tạo điều kiện về sinh kế để người dân sống được dưới rừng, có như vậy mới giảm bớt ảnh hưởng của thiên tai. Vận động bà con tập trung sản xuất, chăn nuôi, vươn lên trong cuộc sống và đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, chặng đường sắp tới còn nhiều khó khăn, thách thức đối với người dân ở Khu dân cư Bằng La, đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, của mỗi một người dân.

Huyện Nam Trà My và xã Trà Leng cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động rà soát, xem xét, vận động di dời đối với người dân đang sinh sống ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nằm trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến nơi ở mới theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQTU ngày 17.8.2016 của Tỉnh ủy.

Huy động, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế và dân sinh. Đồng thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, đẩy mạnh trồng các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như quế Trà My, sâm Ngọc Linh... gắn với bảo vệ và phát triển rừng.

Đặc biệt, phải chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Triển khai đồng bộ, hiệu quả việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, gắn với xây dựng làng văn hóa của người Mơ-nông, góp phần đưa đời sống của người dân Bằng La ngày một nâng cao.