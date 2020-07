Tạm dừng lưu thông một số phương tiện khổ lớn trên đường 129

Qua thống kê, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, tai nạn giao thông (TNGT) tháng 7.2020 xảy ra 15 vụ, làm chết 9 người và bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm 2019, số người bị thương tăng 1 (tăng 6,7%) nhưng giảm 15 vụ (giảm 50%) và giảm 15 trường hợp tử vong (giảm 62,5%).

Xe chở keo quá tải trọng khiến quốc lộ 14E mất ATGT. Ảnh: THANH THẮNG

Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, TNGT xảy ra tổng cộng 98 vụ khiến 82 người chết và 76 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT giảm 35 (giảm 26,3%), giảm 22 người chết (giảm 21,2%). Trong tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 5.223 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; chuyển Kho bạc Nhà nước thu tổng số tiền phạt 4,3 tỷ đồng; tước 263 giấy phép lái xe có thời hạn; tạm giữ 730 phương tiện để xử lý.

Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường qua thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) đang bị hư hỏng. Ảnh: HOÀI AN

Liên quan đến ATGT, Sở GTVT đã có văn bản trình UBND tỉnh về việc cấm xe sơ mi rơ moóc lưu thông trên đường Võ Chí Công (đường 129). Theo ông Trần Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang triển khai thảm bê tông nhựa lớp 2 tuyến đường này, đoạn từ Hội An đến Tam Kỳ. Do vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông thông suốt, nên việc thảm bê tông nhựa chỉ tổ chức trên nửa mặt đường, đồng thời điều tiết, phân luồng giao thông trên một nửa mặt đường còn lại. Vì vậy, có thể xem xét cho phép tạm dừng lưu thông xe sơ mi rơ moóc trong thời gian thi công để đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, Sở GTVT cho biết đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Cửa Đại đến quốc lộ 40B (dốc Diên Hồng, Tam Kỳ) chưa bàn giao cho ngành quản lý, do đó ngành không có thẩm quyền phân luồng giao thông. Chính vì vậy, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận tạm dừng lưu thông xe sơ mi rơ moóc trong thời gian thảm bê tông nhựa lớp 2.

Thúc đẩy tiến độ thi công tuyến ĐT607, đoạn gần giáp đường Hai Bà Trưng (TP.Hội An). Ảnh: CÔNG TÚ

Tại cuộc họp giao ban mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thống nhất với đề xuất tạm dừng lưu thông một số phương tiện khổ lớn như xe container, xe sơ mi rơ moóc của Sở GTVT. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm đề xuất thời gian cụ thể tạm dừng và biện pháp phân luồng…