Tam Kỳ: Cháy nhà khi chủ đi vắng (clip)

HOÀI AN | 25/01/2021 09:16

(QNO) - Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều vật dụng tại một nhà dân phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ).

Lực lượng chức năng tìm cách khống chế ngọn lửa. Ảnh: HOÀI AN

Khoảng 19 giờ ngày 24.1, ông Nguyễn Xuân Tiến (43 tuổi, khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh) dẫn con đi ăn tối về thì phát hiện lửa bốc lên từ khu bếp nhà mình, trong nhà không có người. Ông Tiến gọi điện báo lực lượng chức năng đến dập lửa.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng Công an phường Tân Thạnh và Công an TP.Tam Kỳ cũng kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường.

Mời bạn đọc xem clip:

Do sườn nhà và la phông làm bằng gỗ nên ngọn lửa bốc cháy nhanh. Lực lượng chữa cháy chia làm 2 tổ: một tổ xịt nước từ cửa chính, tổ còn lại cơ động dỡ mái ngói đưa vòi xịt vào bên trong.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.