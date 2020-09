Tam Kỳ cho phép bãi biển công cộng hoạt động trở lại

Các bãi tắm công cộng trên địa bàn TP.Tam Kỳ được phép hoạt động trở lại bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 1.9.2020, theo nội dung công văn của UBND TP.Tam Kỳ.

Theo đó, các bãi tắm công cộng được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn 2m khi tiếp xúc, nghiêm cấm các hoạt động mua bán, ăn uống trên bãi biển. UBND xã Tam Thanh phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố đảm bảo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại bãi tắm. Đồng thời thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thực hiện đẩy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý, xử phạt theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh, an ninh trật tự tại bãi biển trên địa bàn.