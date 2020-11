Tam Kỳ hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho nhân dân Nam Trà My

Đoàn công tác của TP.Tam Kỳ vừa đến thăm huyện kết nghĩa Nam Trà My bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra.

Theo thống kê của UBND huyện Nam Trà My, bão số 9 cùng với mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đoàn công tác chia sẻ với những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My kết nghĩa. Dịp này, đoàn công tác đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ huyện Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

* Sáng 4.11, lãnh đạo phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) đến thăm, chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Trà Leng kết nghĩa và trao 20 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp. Trước đó, UBND phường Hòa Hương đã kịp thời đến thăm và trao quà những nạn nhân ở thôn 1 (xã Trà Leng) bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.