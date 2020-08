Tấm lòng cô giáo Thanh

Những ngày này, khi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ của huyện miền núi Nam Trà My đang ngày đêm canh gác tại các điểm chốt để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thì đây đó, những bước chân của cô giáo Lê Thị Hồng Thanh (Trường Tiểu học Kim Đồng, Nam Trà My) dường như không mỏi trên khắp nẻo đường.

Cô Lê Thị Hồng Thanh (bên phải) trao khẩu trang các mạnh thường quân tặng học sinh Trường THPT Nam Trà My trước kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: M.HẠNH

Vừa vận động mạnh thường quân hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cô vừa rong ruổi khắp các thôn bản để cấp phát khẩu trang, xà phòng, hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vừa qua, cô Thanh đã kêu gọi, kết nối với các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 2.000 khẩu trang y tế cho đồng bào Nam Trà My phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, hỗ trợ học sinh Trường THPT Nam Trà My hơn 200 khẩu trang để đảm bảo an toàn trong mùa thi. Cấp phát 400 khẩu trang cho bệnh nhân và người nhà đến khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Số còn lại cô tìm đến và tặng trẻ em, người dân ở các khu dân cư xa trung tâm huyện.

Cô Thanh chia sẻ: “Ngoài khẩu trang y tế, mình còn vận động hỗ trợ được 1.000 bánh xà phòng tặng gia đình có trẻ em ở các thôn bản xa để các em tắm rửa, vệ sinh. Ba mẹ bận đi làm rẫy, làm ruộng để các em ở nhà tự lo cho bản thân, tự chăm em,... nhìn các con lấm lem, thương lắm. Mong thời gian tới, các mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ và đồng hành, giúp người dân Nam Trà My vơi bớt nhọc nhằn, nhất là trong mùa dịch này”.

Cô Thanh còn thổ lộ, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Nam Trà My chưa diễn biến phức tạp, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền địa phương, nhưng ở một số địa phương khác trong tỉnh hiện tại khó khăn hơn, mọi người ngày đêm chung tay lo cho y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19, người cách ly,... Do đó cô chỉ vận động hỗ trợ khẩu trang, xà phòng để trang bị và tuyên tuyền cho bà con phòng chống dịch tốt, còn nguồn lực xã hội trước hết nên tập trung hỗ trợ cho các địa phương có dịch.

Những tấm lòng thơm thảo như cô Thanh đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều việc làm hay, ý nghĩa được nhân lên mỗi ngày. Sự chung tay của cộng đồng cùng ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, sớm đẩy lùi Covid-19.