Tặng 100 suất quà cho bà con xã Trà Leng

(QNO) - Ngày 14.1, nhóm Văn nghệ Hội An và nhóm Thiện nguyện Tươi sáng Hội An đã trao 100 suất quà cho bà con xã Trà Leng (Nam Trà My).

Họa sĩ Trương Bách Tường tặng quà cho những gia đình bị thiệt hại người và tài sản do thiên tai xã Trà Leng. Ảnh: MINH QUÂN

Tại đây đại diện nhóm Thiện nguyện Tươi sáng TP.Hội An và ông Quý Dũng - Giám đốc Công ty Trạng Nguyên đã trao 50 suất quà cho bà con nghèo tai xã Trà Leng.

Nhóm Văn nghệ Hội An đã trao 50 suất quà cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai năm 2020 vừa qua, mỗi suất quà trị giá 500.000 ngàn đồng, được trích từ quỹ của nhóm Văn nghệ Hội An do nhóm huy động từ việc tổ chức chương trình ca nhạc "Vì đồng bào Trà My - Phước Sơn".

Trước đó, cũng từ quỹ này, nhóm đã trao 27 triệu đồng cho bà con xã Phước Lộc, (Phước Sơn) bị ảnh hưởng trong những trận sạt lở núi.