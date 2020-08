Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh đông người

AN BÌNH | 12/08/2020 14:10

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4598/UBND-NC gửi các sở, ban ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố về một số tình hình nổi lên tại các doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Công Thương phối hợp UBND thị xã Điện Bàn và Công ty Giày Rieker Việt Nam nhanh chóng tập trung nguồn lực xử lý tình hình dịch bệnh tại công ty, vì đây là nơi tập trung rất đông công nhân, nếu để kéo dài dễ nảy sinh các vấn đề phức tạp.



Yêu cầu tất cả trường hợp F1 phải được đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định. Tiếp tục rà soát những trường hợp có liên quan, tiến hành tiêu độc, khử trùng phạm vi toàn công ty. Đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường vận động, tuyên truyền, giải thích, ổn định tâm lý công nhân và hướng dẫn cụ thể cho công ty thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi toàn bộ công nhân làm việc trở lại.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, hộ gia đình, khu chung cư, khu dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng), lễ tang. Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh Covid-19 tại cộng đồng của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban ngành liên quan tiến hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27.5.2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 quyết định các biện pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương liên quan và doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo tốt an ninh, trật tự. Không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình kích động công nhân đình công, lãn công, biểu tình trái pháp luật gây phức tạp an ninh chính trị.