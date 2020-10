Tăng cường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão

Lại "giật mình" với sạt lở bờ biển

TRƯƠNG TÂM THƯ (thực hiện) | 19/10/2020 - 08:45

Ba đợt lũ diễn ra trong vòng 10 ngày ở Hội An là điều chưa bao giờ có trước đó. Lũ đã “đánh sập” bao công sức lâu nay trong việc bảo vệ bờ biển Hội An khỏi sạt lở… Trả lời phỏng vấn Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nhận định: “Lũ lụt, sạt lở tái diễn ở Hội An đã làm “giật mình” về vai trò của quản trị rủi ro và cách lựa chọn trong dài hạn hay ngắn hạn”.