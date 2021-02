(QNO) - Ngày 2.2, UBND tỉnh ban hành Công văn 636/UBND-NC yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Lực lượng chức năng hướng dẫn tiểu thương sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: M.L

Để tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về PCCC&CNCH.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ, thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra. Tăng cường tuyên truyền, huấn luyện cho đội viên đội PCCC cơ sở, cán bộ công nhân viên, người lao động; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy ngay ban đầu.



Các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân PCCC (4.10.2001 - 4.10.2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4.10.1961 - 4.10.2021) bằng hình thức phong phú, thiết thực, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC&CNCH.

Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trong mùa nắng hè, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của Đảng, đất nước và của tỉnh, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và CNCH trong mùa mưa bão; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông thủy, nhất là ghe thuyền, bến phà để hạn chế tai nạn, đuối nước xảy ra.

Các địa phương xây dựng kế hoạch và tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm an toàn PCCC&CNCH. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, lập danh sách các cơ sở, kho chứa, công trình chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy nổ tại địa bàn không đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về PCCC; kịp thời hướng dẫn cơ sở áp dụng các giải pháp về PCCC để khắc phục. Rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bổ sung xây dựng mới các bến lấy nước để phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương...