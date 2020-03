Tăng cường công tác quản lý chợ

Sở Công Thương vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 02/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch thu, chi tiền sử dụng diện tích bán hàng nhằm đảm bảo công tác quản lý, tái đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa chợ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng công tác quản lý an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ; tuyên truyền đến tiểu thương và người dân về việc đảm bảo vệ sinh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo nguồn hàng, bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời kiểm soát nguồn hàng thực phẩm vào chợ, đảm bảo thực phẩm vào chợ có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt nguồn hàng thực phẩm gia súc, gia cầm phải có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y; hỗ trợ, tạo điều kiện bố trí điểm kinh doanh tại chợ cho hộ kinh doanh để bán thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn theo chuỗi...