Tăng cường phòng cháy chữa cháy trong dịp tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán là thời điểm các mặt hàng thiết yếu tập trung về chợ Tam Kỳ càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Do đó công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được Ban Quản lý chợ Tam Kỳ đặc biệt tăng cường.

Cơ quan chức năng hướng dẫn tiểu thương kỹ năng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Ảnh: H.B

Chợ Tam Kỳ là chợ trung tâm của thành phố, có diện tích hơn 9.400m2, quy mô chợ loại 1, gồm nhiều khu vực buôn bán với hơn 200 lô, sạp. Trong đó, khu nhà lồng chợ vải chuyên kinh doanh các mặt hàng dễ bắt lửa như quần áo, giày dép, vải...

Để tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Quản lý chợ Tam Kỳ đã củng cố lại lực lượng PCCC, tập huấn kiến thức về PCCC, phân công nhiệm vụ và lịch trực cho các thành viên, đồng thời bố trí nhân viên chuyên trách về điện và PCCC kiểm tra hệ thống điện, bể nước. Ban Quản lý chợ vừa được trang bị mới 1 máy nổ, 1 trung tâm báo cháy, 1 máy bơm nước, bảo trì bảo dưỡng 90 bình chữa cháy cùng nhiều dụng cụ, phương tiện được trang bị để sẵn sàng xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra.

Chị Lê Thị Tuyết, tiểu thương chợ Tam Kỳ cho biết: “Cuối năm hàng hóa nhiều nhưng để chủ động PCCC, tôi cố gắng bố trí hàng hóa gọn gàng chừa lối đi thông thoáng và tránh treo quần áo đè lên khu vực có ổ điện trong sạp. Quầy hàng ở chợ là tất cả gia sản của nhiều hộ gia đình, do đó chúng tôi đều ý thức được tầm quan trọng của việc phòng cháy. Nếu hộ nào vi phạm từ cái nhỏ nhất cũng đều bị nhắc nhở, phản ánh kịp thời”.

Đến chợ Tam Kỳ những ngày giáp tết, người mua, người bán và hàng hóa nhộn nhịp, đông đúc, do đó Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở các hộ tiểu thương ưu tiên dành đường, lối đi cho việc thoát nạn và đưa các ống dẫn nước đến các vị trí cần chữa cháy; nghiêm cấm việc đấu, nối thêm các thiết bị sử dụng điện trong các quầy hàng, lô sạp; kiểm tra, ngắt các thiết bị điện trước khi ra về và không thắp hương hay đốt vàng mã trong khu nhà lồng. Đồng thời vận động các hộ tiểu thương nâng cấp đường dây, đầu tư mới cầu giao điện tự ngắt kết nối với cầu dao tổng trong khu vực các nhà lồng và nhà quản lý. Nhìn chung, các quầy hàng tại chợ đều thực hiện nghiêm quy định về phòng chống cháy, nổ.

Bà Vũ Thị Nga - Trưởng ban Quản lý chợ Tam Kỳ cho biết, để làm tốt công tác PCCC và an ninh trật tự chợ, nhất là vào dịp cuối năm, Ban Quản lý chợ đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng công an để ngăn ngừa, xử lý tốt khi có tình huống và sự cố xảy ra. Tổ chức ký cam kết cho 100% hộ kinh doanh không sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng những chất dễ cháy, nổ như pháo, thuốc pháo, đèn trời và các hợp chất dễ cháy; không đốt pháo; không thắp hương, đốt nến, đốt vàng mã, thờ cúng trong quầy.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh chợ thường xuyên túc trực tại các tuyến đường trong khu vực chợ để đảm bảo an ninh và lập lại trật tự, không để các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, gây mất trật tự, nhất là giải tỏa thông thoáng các tuyến đường chính để phục vụ cho công tác PCCC khi có tình huống xảy ra. Cùng sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, thì chính ý thức của mỗi người dân, mỗi tiểu thương sẽ là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ.