Tăng cường ứng phó mưa lớn

(QNO) - Ngày 6.11, UBND tỉnh ban hành Công văn 6560/UBVD-KTN yêu cầu tăng cường công tác ứng phó mưa lớn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 10, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chiều tối 6.11 đến ngày 7.11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi hơn 150mm.



Cảnh báo từ chiều tối 6.11 đến ngày 7.11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối vùng núi, ngập lụt, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 10/CĐ-UBND (ngày 2.11.2020) về việc chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ.

Trong đó tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước; đồng thời đảm bảo lương thực, nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời đến nhân dân biết về tình hình mưa lũ, công tác vận hành, điều tiết các hồ thủy điện để chủ động biện pháp phòng tránh.