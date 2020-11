Tặng nhiều phần quà cho học sinh và người dân xã Tam Thăng

(QNO) - Hôm qua 1.11, chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) trao 200 suất quà cho học sinh và người dân bị ảnh hưởng bão lụt ở địa phương.

Nhà tài trợ trao quà khuyến học tại chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, Tam Kỳ). Ảnh: Q.C.B

Số quà này do Hòa thượng Thích Thanh Tân - Trụ trì tổ đình Linh Quang, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và Thượng tọa Thích Thiện Châu - Trụ trì chùa Nguyên Thủy, TP.Tân An (tỉnh Long An) tài trợ.

Theo đó, trao 100 suất quà khuyến học cho học sinh thôn Thạch Tân (xã Tam Thăng) và đoàn sinh gia đình phật tử - thanh thiếu niên phật tử chùa Linh Bửu, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; trao 100 suất quà cho người dân địa phương bị ảnh hưởng bão lụt, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Được biết, Hòa thượng Thích Thanh Tân và Thượng tọa Thích Thiện Châu quê ở thôn Thạch Tân (xã Tam Thăng). Mười năm nay, vào mỗi dịp năm học mới, cả hai đều tài trợ 100 phần quà khuyến học cho học sinh thôn Thạch Tân và phật tử chùa Linh Bửu.

* Trước đó, ngày 31.10, cũng tại chùa Linh Bửu, chùa Thích Ca Như Lai (Hoa Kỳ) trao 300 suất quà, tổng trị giá 120 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Tam Thăng bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lụt bão vừa qua. Mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng, do chùa Thích Ca Như Lai và nhà hảo tâm, phật tử ở hải ngoại hỗ trợ.