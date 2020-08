(QNO) - Sáng 14.8, đại diện Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh cùng Công ty Bảo Việt nhân thọ Quảng Nam đến thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Phú Ninh, Núi Thành và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh và Techcombank chi nhánh Quảng Nam tặng quà chốt kiểm soát dịch tại Điện Bàn. Ảnh: Q.H

Đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ, vật dụng y tế cần thiết với tổng giá trị 40 triệu đồng; gửi gắm tình cảm, sự chia sẻ, động viên các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Ngày 13.8, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh cũng phối hợp Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) chi nhánh Quảng Nam đến thăm, tặng quà tổng trị giá 50 triệu đồng tại các chốt kiểm soát dịch ở Thăng Bình, Điện Bàn và TP.Hội An.