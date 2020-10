Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9

(QNO) - Chiều 27.10, ông Ngô Sơn Hải - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của EVN đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9 tại Công ty Thủy điện Sông Tranh, thuộc Tổng Công ty Phát điện 1.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã triển khai đầy đủ các công việc để sẵn sàng ứng phó bão số 9. Trong đó, tổ chức túc trực 24/24 tại nhà máy, khu vận hành, đập chính, đập phụ… Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du cũng như ​​​​theo dõi giám sát, cảnh báo phục vụ vận hành phát điện, điều tiết lũ và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý kịp thời tình huống xảy ra, đặc biệt là không để xảy ra sự cố gây mất an toàn.

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết: để ứng phó với những diễn biến phức tạp của mưa lũ, theo yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã vận hành hạ thấp mực nước hồ và từ 19h30 ngày 26.10.2020 bắt đầu xả nước điều tiết tạo dung tích hồ đón lũ với lưu lượng 800-1.500m3/s, hạ thấp mực nước hồ xuống cao trình 168m.

Trước đó, công ty đã ban hành thông báo vận hành hồ Sông Tranh 2 gửi đến các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương và thông báo qua các trạm cảnh báo lũ, cảnh báo bằng loa di động đến nhân dân khu vực hạ lưu đập trước khi vận hành mở cửa xả tràn đầu tiên và thực hiện nhắn tin SMS đến hơn 200 thuê bao cho các cấp chính quyền địa phương, nhân dân ở khu vực hạ du hồ chứa.

Không riêng Công ty Thủy điện Sông Tranh, mà các thành viên của Tổng Công ty phát điện 1 nằm trong khu vực tâm bão số 9 cũng đã lên nhiều phương án ứng phó. Trong đó, phương châm 4 tại chỗ, các đội xung kích của nhà máy thủy điện đã được huy động. Lực lượng này tích cực tham gia công tác ứng phó bảo vệ an toàn công trình hồ đập, cũng như sẵn sàng cơ động phối hợp với các địa phương trong thực hiện sơ tán dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó tổng Giám đốc Công ty Phát điện 1, người đang túc trực chỉ đạo công tác phòng chống bão số 9 tại nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 cho biết thêm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Ngô Sơn Hải - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão nói chung và công tác ứng phó với cơn bão số 9 của Công ty thủy điện Sông Tranh là rất nghiêm túc. Đồng thời, chỉ đạo Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục chủ động sẵn sàng mọi điều kiện để kịp thời ứng phó với các rủi ro bất thường có thể xảy ra, không chủ quan, lơ là, đảm bảo công tác điều tiết giảm lũ được hiệu quả và đảm bảo công tác phát điện được an toàn.

Theo ông Ngô Sơn Hải, qua kiểm tra tại các nhà máy thủy điện lớn của Quảng Nam là A Vương, Sông Bung 4, Đăk My 4 và Sông Tranh 2, đến thời điểm hiện nay các hồ đập đều an toàn; các công ty thủy điện đã tham gia cắt lũ, đón lũ, vận hành liên hồ chứa theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam. Và hiện nay, các công ty thủy điện nơi đầu nguồn của tỉnh Quảng Nam nói riêng, các nhà máy thủy điện trong khu vực ảnh hưởng bão nói chung; cũng đã và đang có những phương án ứng phó kịp thời. Điều này sẽ góp phần rất lớn cùng với chính quyền địa phương vùng hạ du hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra - ông Ngô Sơn Hải cho biết thêm.