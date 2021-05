Tập đoàn Thiên Minh đồng hành Quảng Nam trong phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Dù đối diện nhiều khó khăn chung do hoạt động du lịch chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, song Tập đoàn Thiên Minh vẫn ưu tiên chung tay đồng hành với Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch.

Tập đoàn Thiên Minh trao tặng máy xét nghiệm Covid-19 cho Quảng Nam. Ảnh: TMCC

Tập đoàn Thiên Minh hiện đầu tư và đưa vào hoạt động 3 khách sạn lớn tại Quảng Nam, bao gồm Tui Blue Nam Hội An liên doanh 50% với Tập đoàn TUI của Đức, Victoria Hội An và Êmm Hội An.

Khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát năm 2020, Tập đoàn Thiên Minh huy động ủng hộ Quảng Nam 1 tỷ đồng, 2.000 bộ đồ bảo hộ chống dịch và nấu 10.000 suất cơm cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Năm 2020, Tập đoàn Thiên Minh ủng hộ nhiều suất cơm cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: X.H

Đợt bùng phát dịch lần này, đơn vị tiếp tục ủng hộ Quảng Nam 1 máy xét nghiệm Covid-19 nhằm hỗ trợ ngành y tế trong công tác xét nghiệm, truy vết cũng như trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân địa phương (Báo Quảng Nam đã thông tin).

Đại diện Tập đoàn Thiên Minh cho biết, hành động này thể hiện tình cảm và trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên tập đoàn nhằm phòng chống, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Tại buổi trao tặng máy xét nghiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Thiên Minh đã luôn đồng hành với tỉnh trong cuộc chiến chống dịch. Đây là món quà ý nghĩa và thiết thực tại thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh, ngành y tế Quảng Nam cần máy móc để phục vụ xét nghiệm, truy vết.