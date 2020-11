Tây Giang: Sơ tán người dân khỏi 3 ngôi nhà bị sạt lở

(QNO) - Liên tiếp 3 ngôi nhà của người dân ở trung tâm xã A Tiêng (Tây Giang) bị sạt lở nghiêm trọng phía taluy âm, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp người và di chuyển tài sản của bà con đến nơi an toàn.

Sạt lở đất làm sụp đổ khu vực phía sau nhà của các hộ dân xã A Tiêng (Tây Giang). Ảnh: A.N

Sáng nay 12.11, mưa lớn tiếp tục dội xuống địa bàn huyện Tây Giang khiến nhiều tuyến đường, công trình cầu tạm dân sinh tại các xã biên giới bị sạt lở, cuốn trôi.

Vào khoảng 3 giờ sáng nay, địa phương ghi nhận vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Agrồng (xã A Tiêng) khiến 3 ngôi nhà của các hộ dân bị sụp đổ phía bờ taluy âm. Một số tài sản, vật dụng gia đình, cùng chuồng trại gia súc, gia cầm cũng bị đổ xuống vực sâu trong vụ sạt lở.

Lực lượng chức năng di chuyển tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: A.N

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay trong sáng nay, lực lượng quân sự, công an huyện đã kịp thời có mặt để sơ tán, di chuyển tài sản người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Theo ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, nhiều ngày qua, địa phương ghi nhận thêm nhiều điểm lở đất dọc theo các tuyến đường liên thôn, liên xã, chủ yếu là tại các vị trí sạt lở trước đây. Vì thế, việc lưu thông của người dân và các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện trường sạt lở đất khiến 3 ngôi nhà ở Tây Giang bị hư hại:

Tại 4 xã vùng cao, gần tháng nay luôn trong tình trạng bị cô lập. Trước tình trạng sạt lở đất liên tiếp xảy ra, chính quyền các xã đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương sơ tán người dân, di dời nhà cửa đến nơi trú tránh mới an toàn.

Mưa lũ cũng khiến nhiều khu dân cư ở Tây Giang bị cô lập. Ảnh: A.N

"Ngoài ở xen ghép tại nhà người thân, các địa phương còn bố trí người dân đến sơ tán tại các trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở ủy ban xã... Tất cả đều được triển khai thực hiện theo phương án "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân trước thiên tai, bão lũ" - ông Blúi nói.