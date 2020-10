Tây Giang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

(QNO) - Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Quân sự huyện Tây Giang dốc toàn lực lượng giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy. Ảnh: T.N

Những điểm sạt lở trên địa bàn huyện Tây Giang do cơn bão số 5 gây ra chưa được khắc phục hoàn toàn thì nay ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng, người dân Tây Giang lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai, bão lũ.

Chỉ tính từ ngày 8 - 10.10, các tuyến đường ĐH1, ĐH2, ĐH3, ĐH4, ĐH5 qua địa phận các xã Tr’Hy - A Xan; Bha Lêê - A Nông, A Xan - Ch’Ơm - Ga Ry; đường Hồ Chí Minh đi A Vương sạt lở 28 điểm, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Mưa lớn khiến taluy đường bị sạt lở, cây cối ngã đổ, cầu cống bị cuốn trôi, đánh sập; gia súc, gia cầm và hoa màu của bà con nhân dân hư hại nặng; 3 thôn bị cô lập hoàn toàn.

Lực lượng vũ trang huyện đã giúp di chuyển 11 ngôi nhà bị ngập lụt, sạt lở; sơ tán 100 hộ dân với 385 nhân khẩu đến nơi an toàn, khai thông tuyến đường ĐH1, ĐH2. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Quân sự huyện, dân quân các xã, công an, biên phòng trên địa bàn đã và đang khẩn trương dốc toàn lực giúp chính quyền địa phương và bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.