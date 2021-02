Tết yên bình ở phố cổ

(QNO) - Ba ngày tết và những ngày đầu xuân, phố cổ Hội An yên bình vẫn là không gian lựa chọn của du khách xa gần với các hoạt động tham quan, check-in, thưởng thức ẩm thực đường phố…

Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng phố cổ đầu xuân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Mùng 1 tết, Hội An bình yên, vắng vẻ. Từ mùng 2 trở đi thì trở nên sầm uất, đông đúc du khách, xe cộ bắt đầu ngược xuôi trên các tuyến phố tham quan chính. Nam thanh nữ tú dập dìu lựa chọn những góc “sống ảo”để lưu lại khoảnh khắc đẹp bên phố cổ. Thi thoảng mới bắt gặp một số du khách nước ngoài đi xe đạp, xe máy hoặc tản bộ trên phố. Khách đến Hội An dịp này là chủ yếu khách nội địa từ Đà Nẵng, Tam Kỳ và một số địa phương lân cận.

Ngoài trải nghiệm các món ẩm thực quen thuộc ở góc phố bên kia cầu Cẩm Nam với hến trộn, chè bắp, bánh đập, cao lầu, du khách còn trải nghiệm các món ẩm thực đường phố bày bán hai bên bờ sông Hoài, chủ yếu là tào phớ, bánh ướt thịt nướng, bánh bèo, cao lầu, cơm gà, bánh đập, chè bắp, hến xào, kem khói... Không gian được du khách lựa chọn trải nghiệm nhiều nhất vẫn là các góc đi bộ ven sông Hoài, Chùa Cầu, khu vực Quảng trường… Ban đêm, trên các tuyến đường, công viên, khu vực công cộng lung linh ánh đèn lồng góp phần tạo điểm check-in cho du khách.

Không gian ẩm thực đường phố. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trong khi đó các điểm mua sắm, gian bày bán mặt hàng lưu niệm, cửa hàng phần lớn đóng cửa; một số ít mở cửa đón khách nhưng sức mua yếu ớt. Nhiều du khách còn ghé chùa chiền để cầu nguyện năm mới bình an, may mắn. Nhìn chung du khách đến với phố cổ đều giữ ý thức, tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Trước đó, nhiều hoạt động, sự kiện đã được thành phố chuẩn bị để chào đón xuân Tân Sửu 2021. Song do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên dừng toàn bộ. Nhiều khách hủy vé, tour đến Hội An. Tuy vậy, 3 ngày tết và những ngày đầu xuân, lượng khách nội địa vẫn không ngừng tìm về phố Hội.

Dễ nhận thấy, ở nhiều thời điểm khác nhau, Hội An vẫn quyến rũ, cuốn hút, đắm say lòng người với vẻ rất riêng, khó lẫn.