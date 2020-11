Thắc thỏm Trà Leng

Vẫn một màn mưa trắng xóa, Trà Leng (Nam Trà My) như chìm trong màu tang thương giữa núi. Từng đoàn người tìm đến cùng hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ các nạn nhân còn mất tích. Mọi thứ đều rất khẩn trương, dốc sức cho cuộc tìm kiếm, bởi từng phút, từng giờ, bao ánh mắt người thân vẫn cứ mong mỏi, đợi chờ…

Lực lượng cứu hộ dốc sức cho công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường sạt lở. Ảnh: PV

"Bố mẹ sao sống nổi"

Mưa vẫn dày đặc trút xuống khu vực hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn 1 (xã Trà Leng). Những ngày qua, lực lượng cứu hộ và người thân các nạn nhân vẫn dầm mưa để dốc sức cho công tác tìm kiếm. Từng khu vực đất đồi được xới tung, toàn bộ khung nhà cũ đều được di chuyển; cuốc, xẻng, máy cưa và cả bàn tay người được huy động để vào cuộc tìm kiếm. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn vô vọng.

"Nhẹ tay thôi các đồng chí" Suốt các buổi tìm kiếm, người chỉ huy lực lượng cứu hộ liên tục nhắc đồng đội cần nhẹ tay, tránh gây thêm tổn thương đối với các thi thể được phát hiện. “Họ đã quá đau đớn rồi, nên mình phải hết sức nhẹ tay các đồng chí”. Cứ mỗi lần thi thể nào đó được phát hiện, ngay lập tức đội cứu hộ bỏ cuốc, xẻng. Họ dùng tay bới móc cẩn thận, từng bước một cho đến khi thi thể nạn nhân được đưa lên an toàn.

Khi một thi thể được tìm thấy, nằm sâu dưới lớp bùn đất, người thân đổ dồn về phía hiện trường. Ai cũng mong đó là chồng, là con, cháu mình. Thoát nạn trong trận lũ ống kinh hoàng, nhiều ngày qua, vợ chồng ông Hồ Văn Đề ngồi bệt gần khu mộ các nạn nhân. Cả 8 người thân của ông Đề, gồm con cháu, dâu, rể (trong đó có Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng - Lê Hoàng Việt) bị vùi lấp và mất tích sau trận lũ ống vài ngày trước, khiến vợ chồng ông suy sụp. “Ơi Hùng ơi (Hồ Văn Hùng - con trai ông Đề, đã tìm thấy thi thể), con ơi! Các con đi hết rồi, bố mẹ làm sao mà sống nổi đây”. Ông Đề quỵ xuống đất nức nở. Người thân đứng cạnh đó an ủi, rồi cũng khóc theo ông.

Ông Đề kể, hôm trận lở núi xuất hiện, vợ chồng ông ở trên rẫy. Khu rẫy xa nên phải ở lại nhiều ngày trong rừng. Nhưng, như có linh tính, chiều hôm đó vợ chồng ông dắt díu trở về. Khi vừa đến ngõ nóc, ông bàng hoàng chứng kiến khung cảnh hoang tàn trước mặt. “Chỉ thấy toàn đất đá. Nhà cửa mất hết, con cháu mất hết. Vợ chồng tôi lúc đó chưa biết chuyện gì xảy ra. Nếu không nghe người sống sót kể lại, vợ chồng tôi không dám tin đó là sự thật” - ông Đề gạt nước mắt kể. Suốt nhiều ngày qua, vợ chồng ông Đề có mặt tại hiện trường dõi theo lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Cặp mắt đã sưng húp, ông nói, bây giờ không còn nước mắt để khóc nữa. Chỉ mong sớm tìm thấy thi thể người thân để đưa về chôn cất.

Nỗi đau xé lòng

Trở về thăm nhà sau thời gian đi làm ở TP.Tam Kỳ, cô gái M’nông Hồ Thị Hòa không thể nào ngờ rằng lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thế. Nét mặt thất thần, Hòa chỉ khóc và không muốn nói chuyện với ai. “Người thân em bị chôn vùi trong đất hết rồi” - Hòa chỉ tay về phía hiện trường vụ sạt lở, mếu máo khóc. Nỗi đau như xé lòng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên lực lượng cứu hộ tại Trà Leng (Nam Trà My). Ảnh: Đ.N

Người thân của Hòa kể lại, sau thời gian đi làm ở TP.Tam Kỳ, thấy mưa bão nên Hòa xin nghỉ về thăm nhà. Đi được nửa đường, chị nhận được hung tin là cả làng bị lũ cuốn, vùi lấp. Người mẹ trẻ run rẩy, chỉ biết chạy và băng qua những điểm lở đất hàng chục cây số để về làng. Cả cha mẹ, em và đứa con trai đầu lòng của chị đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Chứng kiến ngôi làng nhỏ bị san bằng bởi lớp đất đá, Hòa không giữ được bình tĩnh, lao xuống hiện trường gào khóc. Chị đau đớn nhìn đất đá đổ vùi, bất lực. Tiếng khóc xé lòng vang cả núi rừng Trà Leng.

Không ai có thể hình dung, ngay cạnh hiện trường vụ lở đất là những ngôi mộ được người dân an táng các nạn nhân xấu số. Vì mưa lũ, vì tập tục của người M’nông nên khi vừa phát hiện thi thể nạn nhân, người dân ngay lập tức đào huyệt để thực hiện nghi thức tiễn đưa người chết về bên kia thế giới. Những nấm mồ được đắp lên, lạnh lẽo bên hiện trường vụ sạt lở đất. Ai đi qua, nhìn vào đều ám ảnh. Thương đau ngút trời!

Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng cho biết, do địa hình phức tạp nên nhiều năm qua, địa phương liên tục ghi nhận những vụ lở đất, lũ quét nhưng đều ở mức nhẹ, không nghiêm trọng như lần này. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã triển khai bố trí, sắp xếp dân cư cho đồng bào nhằm giảm rủi ro từ thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên, việc bố trí cũng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình của xã toàn đồi núi cao, thiếu an toàn. “Sau sự việc đau lòng này, chỉ mong Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện bố trí nơi ở mới an toàn cho bà con, giúp bà con ổn định an cư” - bà Hằng nói.