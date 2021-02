Thăm và tặng quà lực lượng biên phòng, người có uy tín tại Nam Giang

(QNO) - Ngày 23 và 24.2, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ biên phòng, người có uy tín tại huyện Nam Giang. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tặng quà lực lượng cắm chốt phòng chống dịch thuộc Đồn Biên phòng La Êê. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Đến thăm, tặng quà tại 2 vị trí cắm chốt phòng chống dịch Covid-19 do Đồn Biên phòng La Êê và Đồn Biên phòng Đắc Pring quản lý, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung chia sẻ khó khăn, vất vả của lực lượng cắm chốt. Đồng thời đánh giá cao vai trò trách nhiệm, tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát người ra vào khu vực biên giới, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh. Nhiều tháng qua, vì nhiệm vụ nên rất nhiều cán bộ, chiến sĩ không được về thăm và đón tết cùng gia đình.

Đoàn công tác tặng quà ông Pơloong Tư - người có uy tín tại thôn 47, xã Đắc Pring. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tại 3 Đồn Biên phòng La Êê, La Dêê và Đắc Pring, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đánh giá cao các đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, có nhiều mô hình hay, thiết thực trong thời gian qua. Duy trì tốt các chốt phòng chống dịch và giúp nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cùng nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

Đoàn công tác cũng đến thăm và tặng quà 9 già làng, người có uy tín trên địa bàn Nam Giang (1 triệu đồng/suất).