Thăng Bình nhiều thiệt hại về giao thông, nông nghiệp do mưa lũ

Nhiều đoạn quốc lộ qua Thăng Bình, Phú Ninh bị ngập sâu (clip)

HOÀI AN | 11/10/2020 - 12:33

(QNO) - Do nước dâng cao, quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Đàn, Tam An (Phú Ninh) và xã Bình An (Thăng Bình) bị ngập nặng, các phương tiện bị cấm không cho qua khu vực ngập sâu.