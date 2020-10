Thăng Bình tập trung giúp đỡ người dân bị thiệt hại do mưa bão

(QNO) - Từ trưa đến chiều nay 11.10, mưa bão đã khiến cho thiệt hại của người dân trên địa bàn huyện Thăng Bình tăng lên khi có nhiều nhà dân bị tốc mái, ngập nước. Địa phương chú trọng di dời người dân đến nơi ở an toàn.

Một ngôi nhà của người dân Thăng Bình bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: VIỆT NGUYỄN 28 ngôi nhà bị tốc mái

Lốc xoáy kèm theo mưa lớn đồng loạt xảy ra vào trưa nay tại các xã Bình Sa, Bình Trung và Bình Hải (Thăng Bình) khiến cho 28 nhà dân bị tốc mái.

Cụ thể, lốc xoáy ở thôn Đồng Trì, xã Bình Hải đã khiến cho 9 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 trụ điện trung thế ngã đổ, dây diện cao thế bị đứt, 1 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Ở xã Bình Sa, 8 ngôi nhà tốc mái, trong đó 3 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Lốc xoáy cũng đã khiến cho 11 nhà dân tại xã Bình Trung bị tốc mái, trong đó có 3 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn.

Bà Phạm Thị Long (tổ 6, thôn Bình Trúc, xã Bình Sa) cho biết: “Trận lốc xoáy diễn ra rất bất ngờ vào lúc 11 giờ sáng nay đã khiến toàn bộ phần mái căn nhà cấp 4 của gia đình bị sập. Ngói rơi vãi đầy xuống sàn nhà. Chuồng bò cũng bị tốc mái, cây cối ngã đổ đầy sân.”

Nước ngập nhà một hộ dân ở xã Bình Tú. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Phan Phước Đồng - Chánh Văn phòng UBND huyện Thăng Bình cho biết, đến 16 giờ chiều nay, trên địa bàn đã có 2.128 ngôi nhà bị ngập.

Theo đó, Hà Lam có 350 hộ, Bình Tú là 400 hộ, Bình Giang có 137 hộ, Bình An là 300 hộ, Bình Trung hơn 300 hộ, Bình Sa có 112 hộ, Bình Triều là 150, Bình Nam có hơn 240 hộ... Nhiều trường học, công trình trên địa bàn huyện Thăng Bình cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Trường THCS Quang Trung bị sụp 22m tường rào phía sau thư viện và hội trường.

Công trình nước sạch ở xã Bình Đào bị dông sét đánh hỏng hệ thống tủ điện, 1 máy ổn áp 3 pha-15kw, 5 máy bơm nước 3pha-02HP. Bưu điện xã Bình Chánh bị ngã đổ 30m tường rào...

Nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tiếp tục hư hỏng nghiêm trọng từ trưa đến chiều nay. Toàn huyện bị hư hỏng 1.255m kênh, mương. Trong đó, xã Bình Giang bị hư hỏng 280m kênh N22-5 đập Bình Khương, 200m mương Trường Khê. Xã Bình Nguyên bị hỏng 70m mương đoạn qua Trường Cảnh sát nhân dân. Xã Bình Triều bị hư 97m mương. Riêng ở xã Bình Sa có đến 8.650m3 đất bị sạt lở...

Tích cực hỗ trợ người dân

Mưa bão đã gây thiệt hại 209,1ha lúa chưa thu hoạch, nhiều nhất là ở thị trấn Hà Lam, xã Bình Đào và Bình Nam. Ngập úng gây thiệt hại 679,2ha rau màu. Trong đó, xã Bình Giang 98,5ha, Bình Phục là 100ha, Bình Triều là 50ha, Bình Sa là 161ha, Bình Trung là 100ha.

Theo ông Phan Thanh Vân - Chủ tịch UBND xã Bình Dương, gần 1.000 con gia cầm của nhiều nông dân đã chết. Nhiều tôm, cua, cá đang nuôi của người dân trên địa bàn cũng đã bị nước cuốn trôi.

Ở các tuyến đường, đặc biệt là quốc lộ 1 qua huyện bị ngập nước khá sâu nên lực lượng công an đã túc trực, lập chốt chặn ở Ngã ba cây cốc Hà Lam và tại thôn An Dưỡng, xã Bình An.

Trước thiệt hại nặng nề của người dân, UBND huyện Thăng Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Đến chiều nay, tổng số hộ dân được sơ tán trên địa bàn 22 xã, thị trấn là 364 hộ (Hà Lam có 1 hộ, Bình An có 20 hộ, Bình Sa có 76 hộ, Bình Nam có 237 hộ, Bình Phục có 30 hộ).

UBND các xã cũng đã lên phương án di dời xen ghép nhà dân bị ngập sang các nhà có vị trí cao hơn. Các nhà kiên cố, có vị trí cao chuẩn bị đón người của các nhà có thể bị ngập trong thời gian đến. Cảnh sát giao thông huyện, Công an xã, Đội xung kích các xã tập trung chốt chặn các đường giao thông bị ngập lút, hạn chế giao thông để phòng tránh các sự cố, rủi ro.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi trận lốc xoáy xảy ra, chính quyền các địa phương đã có mặt tại hiện trường để rà soát, kiểm kê thiệt hại và có các giải pháp hỗ trợ người dân.

Ông Phạm Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa nói: “Đối với những nhà tốc mái nhẹ, các lực lượng ở xã cùng người dân đến giúp lợp lại phần mái cho người dân. Đối với những nhà bị tốc mái hoàn toàn, địa phương vận động người dân sang ở nhà khác để tránh trú an toàn. Ngay từ bây giờ, chúng tôi vận động tấm lòng của các nhà hảo tâm để huy động vốn, giúp các gia đình nghèo khó xây dựng lại nhà ở mới”.