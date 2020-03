Thêm 50 du khách tại Hội An Beach Resort hoàn thành thời hạn cách ly

(QNO) - Chiều tối nay 23.3, UBND TP.Hội An trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 50 du khách quốc tế lưu trú tại Hội An Beach Resort.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Thế Hùng tặng hoa cho đại diện đoàn du khách. Ảnh: Q.T

Đoàn du khách này sẽ kết thúc thời gian cách ly vào ngày mai 24.3, nhưng do phải ra sân bay để về nước sớm nên địa phương tổ chức trao giấy chứng nhận trước, các du khách vẫn tiếp tục lưu trú lại đây hết đêm nay. Tất cả du khách này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly và quà lưu niệm cho du khách. Ảnh: Q.T

Những vị khách này đến từ nhiều quốc gia gồm Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ba Lan, Brazin và Uruguay. Do đi cùng chuyến bay với các bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 50 và 53 của Việt Nam nên được Quảng Nam tổ chức cách ly tại khu lưu trú an toàn cho khách nước ngoài - Hội An Beach Resort.

Du khách chụp hình lưu niệm với lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Thế Hùng đã trao giấy chứng nhận, quà lưu niệm và mong du khách cảm thông trước những điều chưa hài lòng trong thời gian cách ly. Được biết, đến nay đã có 116 du khách nước ngoài hoàn thành cách ly tại Hội An theo đúng quy định.