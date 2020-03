Thêm 8 du khách nước ngoài ở Hội An hoàn thành thời gian cách ly

(QNO) - Sáng nay 22.3, tại khu du lịch Hội An Beach Resort (số 1 đường Cửa Đại), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hội An tiếp tục công bố và trao quyết định hoàn thành cách ly 14 ngày cho 8 trường hợp du khách nước ngoài.

Lãnh đạo TP.Hội An trao quà chúc mừng 8 du khách hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: QUỐC HẢI

Các trường hợp này gồm 2 người Ba Lan, 1 người Bỉ, 1 người Chi Lê, 2 người Đức và 2 người Pháp, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Lãnh đạo TP.Hội An đã gặp gỡ, tặng quà tất cả trường hợp trên.

Hai trường hợp người Ba Lan là vợ chồng du khách Joanna Zythowska và Denisz Zythowski - người đã viết bức thư lay động lòng người gửi đến y bác sĩ, cán bộ công an làm nhiệm vụ tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort.

Trước lúc chia tay Hội An, nhiều du khách bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền địa phương. Ảnh: QUỐC HẢI

Trong thư có đoạn: “Chúng tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự chăm sóc mà các bạn đã dành cho chúng tôi... Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian cực kỳ khó khăn của dịch Covid-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim của chúng tôi mãi mãi!”.

Ban đầu, hai vợ chồng người Ba Lan này được cách ly ở Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên, sau đó được chuyển đến khu du lịch 4 sao Hội An Beach Resort có đầy đủ tiện nghi hơn.

Trước đó, ngày 20.3, tại Coco River Resort Hội An, lãnh đạo TP.Hội An trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 39 du khách (36 người nước ngoài và 3 người Việt).