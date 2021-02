Thêm hơn 500 hộ đồng bào miền núi Quảng Nam đón điện lưới trước Tết Tân Sửu

(QNO) - Ngày 8.2, Ban quản lý dự án công nghiệp Quảng Nam (Sở Công Thương) và Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp nghiệm thu hoàn thành các dự án cấp điện nông thôn, cấp điện lưới cho hơn 500 hộ đồng bào miền núi tỉnh ngay trước Tết Tân Sửu.

Đóng điện thành công phục vụ 502 hộ đồng bào tại 4 huyện miền núi trước Tết. Ảnh: VIỆT HẢO

Đại diện Phòng Quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu Sở Công Thương Quảng Nam cho biết, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và mưa bão, sạt lở đất tại các huyện miền núi, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án công nghiệp Quảng Nam cùng với Công ty Điện lực Quảng Nam, đơn vị thi công và các địa phương, cơ quan liên quan đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục dự án, kịp thời đóng điện phục vụ Tết Tân Sửu cho 502 hộ đồng bào các dân tộc anh em tại 14 thôn thuộc 7 xã trên địa bàn 4 huyện miền núi Bắc Trà My, Tiên Phước, Tây Giang và Nam Giang.

Cụ thể, 44 hộ tại thôn 2 xã Trà Giang và thôn 1 xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My); 151 hộ dân các thôn Cẩm Tây, Cẩm Phô, Cẩm Trung, Cẩm Lãnh, Cẩm Đông thuộc xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước); 42 hộ dân ở các thôn La Bơ A, La Bơ B, Cần Đôn, A Bát thuộc xã Chà Vàl (huyện Nam Giang) và nhiều nhất là tại huyện miền núi cao Tây Giang có 265 hộ tại khu tái định cư mới thôn Azứt (thôn Aruung cũ) ở xã Bhalêê, thôn A Chua và Trạm Y tế xã Tr'Hy, thôn Arớh xã Lăng.

Nhiều hộ gia đình mua sắm đồ điện tử vui xuân mới Tân Sửu. Ảnh: VIỆT HẢO

Không chỉ đầu tư kéo điện, xây dựng mới gần 10km đường dây hạ áp vượt qua các địa hình rừng núi phức tạp, các dự án cũng đã đầu tư công tơ đo đếm và hệ thống sau công tơ cấp điện đến tất cả các hộ dân.

Ông Phan Văn Hải – Phó Giám đốc Điện lực Trà My (Công ty Điện lực Quảng Nam) thông tin, những ngày qua, toàn đơn vị đã dốc toàn lực cho việc hoàn thành các công trình xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện do ngành điện đầu tư; phối hợp với các địa phương phát quang hành lang tuyến để đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ địa bàn hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My do đơn vị quản lý vận hành cấp điện. Đồng thời, đơn vị cũng tích cực tham gia với dự án cấp điện của Sở Công Thương để hoàn thành đúng tiến độ.

“Trong dịp Tết, đơn vị tổ chức trực 24/24h để vận hành, kịp thời xử lý sự cố (nếu có xảy ra) để phục vụ cấp điện tốt nhất cho người dân, trong đó có các khu vực bị sạt lở do bão lũ năm vừa qua và đồng bào mới được đón điện lưới” - ông Phan Văn Hải nói.

Đồng bào ở tất cả địa bàn dân cư được đón điện lưới ngay trước Tết đều là những nơi hẻo lánh. Ai cũng vui mừng, bởi để đưa được dòng điện đến với bà con, Nhà nước đã đầu tư số tiền rất lớn (hàng chục triệu đồng - nếu tính bình quân trên đầu hộ gia đình).

Bà Hồ Thị Hồng ở thôn 2 xã Trà Giang cho hay: “Nhà tôi cũng như các hộ gia đình ở đây đón Tết này sẽ rất vui, ấm cúng và ý nghĩa. Khi có điện, dù còn khó khăn nhưng nhiều nhà đã mua sắm được tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện, quạt máy và đồ điện gia dụng khác. Điều này cũng có lợi về sau trong sinh hoạt, đỡ bớt thời gian phải đi mua sắm thức ăn hàng ngày. Các cháu con cũng được học hành tốt hơn”.