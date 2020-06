Thị trấn Trà My thiếu nước sinh hoạt

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến thất thường và khắc nghiệt hơn. Đặc biệt, mấy tháng nay, nắng nóng liên tục, nhiệt độ luôn ở mức cao khiến nhiều nơi ở thị trấn Trà My (Bắc Trà My) nguồn nước sinh hoạt dần cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bể chứa nước của nhà máy cũ tại thị trấn Trà My chỉ chứa được dung tích nhỏ, không đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân.

Nắng nóng đỉnh điểm, bà Nguyễn Thị Cảnh, tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My, phải mang thùng đến nhà hàng xóm xin nước. Cảnh gánh nước, xin nước về sinh hoạt đã quá quen với hàng chục hộ dân ở tổ dân phố này. “Năm nay nắng hạn quá, giếng khoan của gia đình tôi cũng không có nước. Thời gian này, một là đến hàng xóm ai còn nước thì xin về, hai là chờ trời mưa xuống để hứng nước chứa vào thùng dùng dần” - bà Cảnh chia sẻ.

Bước sang những tháng hè, Trường THCS Nguyễn Du, thị trấn Trà My, lại thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nhân viên bảo vệ của nhà trường phải dậy từ sáng tinh mơ bơm nước lên các bể chứa. Nắng nóng gây gắt cộng với nguồn nước ngầm hụt nên cả tháng nay nhân viên vừa bơm nước dự trữ vừa nhờ vả nguồn nước từ các hộ dân sống cạnh trường mới đủ để sử dụng.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du lo lắng: “Nhà trường đang lo nếu nắng nóng kéo dài nữa thì nguồn nước không đủ để cung cấp cho hộ dân thì nhà trường cũng sẽ không có sự hỗ trợ để dùng. Cho nên đầu tư một nhà máy nước ở đây cũng là nguyện vọng của nhà trường”.

Người dân ở tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My hằng ngày đến hàng xóm xin nước về dùng. Ảnh: T.B

Khô hạn, chỗ nào cũng thiếu nước. Hết đi xin nước từ giếng hàng xóm, người dân ra sông Trường đào giếng mới. Nhiều người góp tiền đào giếng, mua ống dây, máy bơm để hút nước về nhà. Khan nước, nhiều hộ tại các tổ dân phố như Đồng Trường, Đàng Bộ, Trung Thị, Đồng Bàu cũng như các cơ quan hành chính của huyện cũng đã khoan thêm các giếng nước mới. Chi phí bỏ ra cho việc khoan giếng khá tốn kém nhưng không hiệu quả, bởi giữa mùa nắng hạn thì nguồn nước ngầm đã khan hiếm dần.

Theo bà Ngô Phạm Như Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My, địa phương hiện có khoảng 8.000 nhân khẩu với hơn 1.900 hộ, thị trấn cũng là nơi đóng chân của nhiều trụ sở, cơ quan, trường học. Do đó, hai tuần nay các ngành, đoàn thể của địa phương đang tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, cũng như chia sẻ nguồn nước cho nhau để đảm bảo cuộc sống. Về lâu dài cũng mong muốn huyện sớm đầu tư xây dựng nhà máy nước mới nhằm đáp ứng nhu cầu bứt thiết của người dân hiện nay”.

Huyện Bắc Trà My trước đây có xây dựng một nhà máy nước và hoạt động được hơn 30 năm nay. Tuy nhiên hình thức hoạt động chủ yếu là tự chảy và không phải nguồn nước sạch theo quy chuẩn hiện nay.

Ông Tống Đình Đức - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My (đơn vị quản lý nhà máy nước) cho hay: “Các hạng mục của nhà máy nước hiện nay đã xuống cấp, nên nguồn nước thất thoát lớn. Công suất của nhà máy khoảng 250m3 ngày/đêm, nhưng đạt đến mức này chỉ khi vào mùa mưa. Còn mùa nắng thì nước dẫn về còn khoảng một nửa, bên cạnh đó các bể chứa dung tích nhỏ”.

Ông Đức thông tin thêm, đây là công trình được xây dựng vào năm 1988, khi đó chỉ cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 100 hộ dân. Đến nay, dân cư thị trấn đông lên gấp nhiều lần, nhu cầu sử dụng lớn nên không thể đảm bảo cung cấp đủ nước cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Không phải mùa nắng nóng đỉnh điểm thị trấn Bắc Trà My mới thiếu nước. Với công suất nhà máy nước như vậy thì hiển nhiên tại thị trấn Trà My thiếu nước thường xuyên. Huyện cũng đã nỗ lực sửa chữa, nạo vét, đầu tư hệ thống đường ống nhằm đấu nối nguồn nước từ hố Dội dẫn nước về nhà máy nhưng cũng chỉ cơ bản đáp ứng một phần nguồn nước sinh hoạt cho một vài khu vực của thị trấn”.

Về lâu dài, huyện Bắc Trà My đang xúc tiến kêu gọi đầu tư nhà máy nước, vị trí xây dựng tại xã Trà Giang. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 60 tỷ đồng chia làm hai giai đoạn xây dựng, giai đoạn đầu có mức đầu tư 40 tỷ đồng.

“Trước đây thực hiện theo Nghị quyết 180/HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung thì có thể triển khai ngay. Còn nay đã thay đổi các quy định và thực hiện quy trình đấu thầu, cho nên nhiều doanh nghiệp về địa phương đề cập đầu tư nhưng qua xem xét thì năng lực không đảm bảo. Do vậy, huyện đang kêu gọi các đơn vị có năng lực, uy tín để thực hiện dự án quan trọng này trong năm nay, để sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt như hiện nay” - ông Vũ nói.