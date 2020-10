Thiệt hại ban đầu do bão số 9 khoảng 1.000 tỷ đồng

(QNO) - Đã có 1 người chết, 2 người mất tích, 5 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 9. Bão cũng gây hư hại hàng loạt công trình, nhà dân với thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bão số 9 gây thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Ảnh: T.C

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vào tối nay 28.10, hiện nay đã có 1 người dân tử vong do sạt lở tại huyện Nam Trà My, 2 người mất tích trong một vụ sạt lở núi ở huyện Phước Sơn, ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 5 người bị thương.

Tất cả địa phương ven biển có nhà bị hư hại rất lớn, tuy nhiên do hiện nay hệ thống thông tin liên lạc, điện chưa được khắc phục nên chưa thể thống kê cụ thể số lượng. Ngoài ra, tại Phước Sơn có 13 nhà bị sạt lở vùi lấp, 14 nhà tốc mái. Bắc Trà My và Nam Trà My cũng xảy ra tình trạng tốc mái ở 16 nhà dân, rất nhiều công trình trường học, công tình công cộng, cơ sở kinh doanh bị hư hỏng.

Hệ thống cây xanh ngã đổ do bão khá lớn, hiện chưa thể thống kê cụ thể. Bão số 9 cũng làm các tuyến quốc lộ, ĐT, ĐH, ĐX sạt lở tại nhiều vị trí gây ách tắc giao thông. Bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An) tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500m. Hệ thống đê ngăn mặn ven biển bị sạt lở, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến khả năng ngăn mặn, sản xuất nông nghiệp của các địa phương ven biển.

Có 3 tàu ở xã Tam Hải (Núi Thành) bị chìm. Ngoài ra còn có nhiều thiệt hại về dân sinh, kết cấu hạ tầng kỹ thuật... chưa được kiểm tra, đánh giá, tổng hợp. Ước thiệt hại sơ bộ khoảng 1.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Quảng Nam, các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương tổ chức khắc phục hệ thống điện, hệ thống viễn thông, đảm bảo giao thông bước 1 để đảm bảo phục vụ dân sinh. Chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và lực lượng vũ trang tập trung khắc phục thiệt hại về dân sinh để sớm ổn định đời sống nhân dân.