Thổi sinh khí đón chào năm mới

Rộn ràng đón chờ thời khắc của năm mới 2021, khắp các phố phường đã bắt đầu nhận thấy không khí hân hoan cùng ước vọng về một năm mới an bình...

Hoạt động triển lãm, vẽ tranh của Câu lạc bộ Mỹ thuật thiếu nhi Tam Kỳ khởi đầu cho tuần lễ đón chào năm mới 2021 tại đô thị tỉnh lỵ. Ảnh: L.Q

Năm 2020 đầy sóng gió, khó khăn khép lại. Kỳ vọng chào đón năm 2021 sáng sủa hơn với những sắc màu tươi tắn, lạc quan, bắt đầu từ các sự kiện nghệ thuật sôi động, thu hút sự tham gia của cộng đồng đang được nhiều nơi tổ chức.

Sắc màu cuộc sống

Lựa chọn những gam màu trong trẻo, với những bức vẽ tràn đầy tinh thần mùa xuân, triển lãm tranh “Sắc màu cuộc sống” của Câu lạc bộ Mỹ thuật thiếu nhi TP.Tam Kỳ đã khởi đầu cho tuần lễ đón chào năm mới 2021. Hơn 40 bức tranh được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Nam tạo nên điểm nhấn cho những ngày cuối năm rộn ràng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện cuộc sống qua lăng kính của trẻ thơ, sống động và đầy hồn nhiên.

Họa sĩ Minh Quyên - Chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật thiếu nhi TP. Tam Kỳ chia sẻ, cùng với phim ảnh và âm nhạc, mỹ thuật được xem là môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện tư duy sáng tạo cho trẻ em.

“Với trẻ em, hội họa như một vùng đất màu mỡ để gieo hạt mầm xanh tươi mơ ước, là nơi để các em bày tỏ những khát vọng thầm kín, những mơ ước xa xôi. Tranh luôn thể hiện sự thuần khiết, trong trẻo, vui tươi trong ý tưởng, bố cục cũng như màu sắc. Dù rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, các em vẫn hồn nhiên, ngây thơ, yêu thương con người, loài vật, cây cỏ, màu sắc. Đây là đặc điểm nổi bật của tâm lý trẻ thơ. Chính nhờ những tâm lý đáng quý như vậy, tranh của các em luôn toát lên sự rạng rỡ, vui tươi, sống động và hết sức hồn nhiên” - họa sĩ Minh Quyên nói.

Không chỉ có triển lãm tranh, không gian Bảo tàng tỉnh như trở nên rộn rã hơn từ hoạt động vẽ tranh của các bạn nhỏ. Trí tưởng của các em về những ngày tết ở gia đình được diễn giải rõ rệt thông qua nét cọ và màu sắc. Bảo Trân - 5 tuổi vẽ về những bình hoa mẹ hay cắm vào ngày tết. Tranh của em với sắc màu tươi rỡ, nói như nhiều người xem khác, nhìn vào đã thấy tết. Triển lãm tranh “Sắc màu cuộc sống” kéo dài đến hết tháng 1, tạo thêm một không gian thưởng thức cho người dân Tam Kỳ vào những ngày đầu năm mới.

Cũng ở lĩnh vực nghệ thuật, tối 31.12, tại Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An (xã Tam Tiến, Núi Thành), chương trình “Nghệ thuật cho nụ cười” của Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Operatione Smile sẽ khép lại bằng việc đấu giá hơn 20 tác phẩm - thành quả trong suốt một tuần sáng tác của 10 nghệ sĩ tại Quảng Nam. Ông Dieter Schenk - Tổng Giám đốc Điều hành TUI BLUE Nam Hội An chia sẻ, cùng với hoạt động đấu giá, đêm cuối năm tại khu nghỉ dưỡng sẽ có hàng loạt hoạt động nghệ thuật dành cho du khách thưởng lãm.

Hoạt động mang tính điểm nhấn trong thời khắc chào năm mới 2021 tại TP.Tam Kỳ chính là đêm nhạc “Bản hòa âm mùa xuân” do Trung tâm Văn hóa tỉnh và TP.Tam Kỳ phối hợp tổ chức. Với sự tham gia của các ban nhạc, ca sĩ, vũ đoàn đến từ TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam hứa hẹn mang đến những phút giây thư giãn cho khán giả. Chị My Ly - cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, đêm nhạc ngoài những sắc màu của tuổi trẻ, còn quy tụ các giọng ca xuất sắc với mạch nguồn âm nhạc quê hương... Tất cả để khởi đầu cho một năm 2021 suôn sẻ, rộn ràng.

Thức giấc Hội An

Một chuỗi sự kiện nhằm “hâm nóng” lại không khí du lịch ở Đô thị cổ Hội An cũng diễn ra xuyên suốt từ những ngày cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới cho hoạt động du lịch tại di sản này.

Đã lâu lắm rồi Hội An mới có những ngày nhộn nhịp như vậy, người dân địa phương và du khách đến từ mọi miền đất nước dập dìu khắp mọi nẻo đường khu phố cổ để hòa mình vào chương trình “Thắp sáng Hội An” diễn ra vào tối 28.12. Hơn 500 đèn lồng lung linh, huyền ảo trên tay những nữ sinh phố Hội chầm chậm ngang dọc qua những cung đường, những nếp nhà đã làm ai nấy đều bồi hồi về phố của ngày cũ, lắng đọng cảm xúc về hồn cốt của di sản.

Liền sau đó, chương trình trình diễn thực cảnh với sự hỗ trợ của Công viên Ấn tượng Hội An đã khuấy động không gian phố. Từ năm 2021, sự kiện này sẽ được duy trì tổ chức vào ngày rằm hàng tháng để du khách có thêm một lý do “hẹn hò” với phố cổ.

Ông Lê Quốc Việt - Giám đốc khách sạn Santa Sea Villa Hội An, một trong những đơn vị đề xuất và đồng hành của sự kiện cho hay, Hội An của năm 2020 thực sự quá trầm lắng, hiu hắt và những người làm du lịch như ông không hề muốn điều đó lặp lại trong năm mới nên đó là lý do để Santa Sea Villa Hội An phải hành động dù đang đối diện với rất nhiều khó khăn.

Trong suốt thời gian chuyển giao của năm mới và năm cũ, Hội An cũng rộn ràng với hàng loạt hoạt động đặc sắc như chợ phiên làng chài Tân Thành, chợ phiên Hội An, bài chòi tương tác “khán giả và anh, chị hiệu” nhân kỷ niệm 3 năm Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt, vào sáng 1.1.2021, tại vòng cung Chùa Cầu sẽ diễn ra lễ chào mừng những vị khách tham quan đầu tiên ghé thăm phố cổ với hy vọng những du khách nội địa này sẽ “xông đất” đem lại may mắn và hanh thông mang đến thật nhiều những đoàn khách trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, chương trình “Thức giấc Hội An” cùng loạt hoạt động trên chỉ là bước mở đầu để khẳng định du lịch Hội An sẽ trở lại mạnh mẽ sau những biến cố của dịch bệnh, thiên tai vừa qua với sự đồng hành chặt chẽ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Những sản phẩm tung ra lần này cũng cụ thể hóa mục tiêu hướng đến thu hút mạnh mẽ hơn thị trường khách nội địa trong năm nay và chúng tôi cam kết sẽ cải thiện, nâng tầm hơn nữa các sản phẩm để Hội An thực sự trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong nước.