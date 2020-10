"Thót tim" cảnh người dân đu dây vượt lũ nhận quà cứu trợ (clip)

(QNO) - Bất chấp dòng nước đang chảy xiết, nhiều thanh niên và cán bộ thôn ở huyện vùng cao Tây Giang đu dây vượt lũ để nhận quà cứu trợ về cấp phát cho người dân trong làng.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đu mình giữa dòng nước lũ chảy xiết (ảnh cắt từ clip).

Chiều 17.10, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip kéo dài hơn 20 phút ghi lại cảnh một vài người dân miền núi bất chấp nguy hiểm, đu dây vượt lũ. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, clip trên được ghi lại tại đoạn sông qua khu vực thôn Bh'loóc (xã Bha Lêê) vào sáng 17.10, sau khi người dân nhận quà cứu trợ tại UBND xã.

Để vượt lũ, người dân giăng dây thừng nối hai bờ sông. Lần lượt từng người bám vào khúc cây để đu người qua sông giữa dòng nước lũ chảy xiết. Trong lúc đu dây, một thanh niên bị tuột dây rớt xuống dòng nước. Rất may người này biết bơi, thoát khỏi dòng nước an toàn.

Một người dân rơi xuống sông trong lúc đu dây (ảnh cắt từ clip).

Ông Pơloong Liên - Chủ tịch UBND xã Bha Lêê cho biết, sáng 17.10 có đoàn từ thiện đến cấp phát quà sau lũ. Người dân ở các thôn trên địa bàn xã tập trung tại trụ sở UBND xã để nhận.

"Do tuyến đường mòn dọc theo bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc, cán bộ thôn Bh'loóc dùng dây bắc qua sông để vượt lũ nhận quà cứu trợ về trao cho người dân trong thôn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi cử công an xã cùng lực lượng dân quân đến hỗ trợ" - ông Liên cho biết thêm.

Cũng theo ông Liên, mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng việc đu dây qua sông trong thời điểm mưa lũ là hết sức nguy hiểm. Vì thế, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên chủ quan, đề phòng lũ quét bất ngờ.

Clip người dân đu dây vượt lũ nhận quà cứu trợ (nguồn từ mạng xã hội):

Your browser does not support the video tag.

Được biết, suốt gần 1 tuần nay hơn 50 hộ dân thôn Bh'loóc bị cô lập do lũ. Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp ổn định trong thời gian bị chia cắt. Do không thể mang quà về nên người dân gửi lại Trạm Y tế xã. Khi nào hết thức ăn, cán bộ thôn và một số thanh niên biết bơi được huy động để mang lương thực về tiếp tế.



Trả lời phóng viên Báo Quảng Nam online, ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, địa phương chưa nắm được thông tin và sẽ sớm cho kiểm tra. Nếu đúng như thông tin phóng viên cung cấp, chính quyền địa phương sẽ có chỉ đạo cụ thể nhằm khuyến cáo, chấn chỉnh, không để tái diễn hành động mạo hiểm như trên.