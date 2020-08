Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ: Hội An chi trả trong điều kiện giãn cách

Từ ngày 25.8, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An và một số xã phường trên địa bàn tiếp tục chi trả chế độ cho người lao động thuộc các nhóm được hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Người lao động tại phường Cẩm Phô nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Ảnh: PHÚ TOÀN

7 giờ sáng 25.8, người lao động ở các doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 42 của Chính phủ đã có mặt tại Phòng LĐ-TB&XH thành phố để nhận chế độ hỗ trợ tháng 4.2020.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội, Phòng LĐ-TB&XH bố trí cán bộ đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào nhận chế độ, cùng các biện pháp đảm bảo an toàn như yêu cầu người nhận đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ngồi chờ nhận chế độ tối thiểu 2m giữa mọi người, sát khuẩn tay...

Ngoài các trường hợp đã thẩm định và giải ngân trong đợt trước, đợt này, Phòng LĐTB&XH thành phố tổ chức chi trả cho 842 lao động của 15 doanh nghiệp đã được Cục Thuế tỉnh thẩm đỉnh, kết luận đủ điểu kiện hưởng chế độ, với định mức mỗi người được nhận 1,8 triệu đồng tiền hỗ trợ tháng 4.

Bà Lê Phương Đức - Phó Trưởng phòng LĐTB&XH TP.Hội An nói: “Chi trả hỗ trợ trong thời điểm này rất ý nghĩa, bởi vì người lao động đến thời điểm này phần đông đã bị nghỉ việc từ đợt dịch trước, công việc và thu nhập không có. Tuy không nhiều, nhưng nguồn hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực giúp người lao động vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay”.

Cũng trong đợt này, UBND TP.Hội An đã phê duyệt và cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện chi trả theo quy định cho 3.394 trường hợp bị ảnh hưởng khác (ngoài nhóm lao động ở các doanh nghiệp bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19), với tổng kinh phí hơn 3,393 tỷ đồng.

Cơ quan có thẩm quyền chi trả là UBND các xã, phường; trong đó đã có 6 địa phương được thành phố phê duyệt chi trả, gồm Minh An, Tân An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân Hiệp và Cẩm An, với kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng (các địa phương khác khi hoàn chỉnh hồ sơ đúng quy định, thành phố sẽ phê duyệt chi trả).

Ngày 25.8, UBND phường Cẩm Phô là đơn vị đầu tiên tiến hành chi trả. Có nhiều trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 nên địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch bệnh như chia khung giờ, mời người dân ở từng tổ đến nhận xen kẽ, tránh tụ tập quá 20 người, kết hợp với các giải pháp y tế cần thiết khác...

Ông Nguyễn Hùng Vương - cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH phường Cẩm Phô cho hay: “Thực hiện Nghị quyết 42, chúng tôi làm rất chặt chẽ, không để người dân bị thiệt thòi. Ngoài hơn 780 trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ đợt này, trên địa bàn phường còn nhiều lao động thiếu hồ sơ, khai chưa cụ thể thì địa phương vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai và trình thành phố tiếp tục giải quyết”.

Ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho biết, đến nay vẫn còn hơn 4.000 trường hợp lao động tự do thuộc 7 xã, phường chưa gửi hồ sơ lên phòng để xem xét trình UBND thành phố ra quyết định phê duyệt. Riêng lao động làm việc tại các doanh nghiệp, có 930 trường hợp không được tỉnh đồng ý thanh toán.

Cục Thuế tỉnh cho biết, chủ doanh nghiệp quản lý những lao động này còn tài chính nhưng không trả lương nhân viên. Trong khi theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, người lao động chỉ được hưởng trợ cấp khi nguồn tài chính của doanh nghiệp không còn đủ trả lương hoặc không có doanh thu trong quý I-2020.