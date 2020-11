Thủy điện Đăk Mi 4 vận hành xả lũ cơ bản đảm bảo quy trình

(QNO) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa có thông tin kết quả vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 trong ngày 28.10.2020.

Bảng thông số vận hành điều tiết lũ của thủy điện Đăk Mi 4 từ 6 - 22 giờ ngày 28.10.2020.

Cụ thể, về vận hành hạ mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất, từ 13 giờ ngày 26.10 đến 19 giờ ngày 27.10, hồ thủy điện Đăk Mi 4 đã thực hiện vận hành hạ mực nước hồ từ cao trình +255,01m xuống cao trình mực nước đón lũ thấp nhất +251,5m. Sau đó, tiếp tục vận hành duy trì mực nước hồ đến 6 giờ ngày 28.10 theo đúng lệnh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tại Công văn số 235/BCHPCTT&TKCN (ngày 26.10.2020). Với kết quả vận hành nêu trên, hồ thủy điện Đăk Mi 4 có dung tích phòng lũ tối đa cho vùng hạ du (64,09 triệu mét khối).



Về vận hành giảm lũ cho hạ du, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên lưu vực hồ Đăk Mi 4 đã xuất hiện mưa đặc biệt lớn cục bộ (trạm Khâm Đức 314,4mm/24 giờ; Phước Chánh 378,2mm/24 giờ; Đăk Mi 3 169mm/12 giờ; Đăk Mi 4 177mm/9 giờ) dẫn đến lưu lượng nước về hồ lớn bất thường trong thời gian ngắn. Do vậy buộc phải vận hành giảm lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn đập, mặc dù vậy lưu lượng xả lớn nhất (7.074m3/s) thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng lớn nhất về hồ (13.398,39m3/s).

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, việc quyết định lưu lượng xả tối đa được thực hiện từ lúc 16 giờ nhằm tranh thủ thời gian còn thuận lợi để di dời dân, nếu xả muộn hơn sẽ vừa mất an toàn đập vừa nước dâng đột ngột vào ban đêm sẽ gây hậu quả vô cùng lớn.

Như vậy, sau 17 giờ thực hiện vận hành giảm lũ cho hạ du, hồ Đăk Mi 4 đã vận hành cắt được đỉnh lũ 13.398,39m3/s (vượt lũ thiết kế 11.400m3/s) và điều tiết về hạ du với lưu lượng trung bình bằng 56,09% lưu lượng đến, nhờ đó đã giảm lũ cho hạ du được 43,91%. Tuy nhiên, với việc vận hành quá khẩn cấp như vậy nên việc thông báo cho chính quyền và nhân dân có phần khẩn cấp, gây ảnh hưởng cho người dân là không thể tránh khỏi.

Từ phân tích nêu trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh nhận thấy hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 đã thực hiện vận hành cơ bản đảm bảo các nội dung quy định tại Quy trình 1865; chấp hành đúng lệnh vận hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, góp phần giảm lũ cho hạ du.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị UBND huyện Nam Giang thông tin rộng rãi trong nhân dân hiểu tính cần thiết và hiệu quả của việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đăk Mi 4 trong ngày 28.10. Công ty CP Thủy điện Đăk Mi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại tài sản của người dân hạ du đập và thực hiện theo chỉ đạo của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp.