Tiên Phước tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm du lịch

(QNO) - Sáng 16.3, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao & truyền thanh truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, thau chậu, xà phòng vệ sinh giúp người dân hiểu, biết cách áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người dân Tiên Phước. Ảnh: N.H

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện đã đến tuyên truyền cho người dân và khách tham quan tại làng cổ Lộc Yên (Tiên Cảnh) và một số điểm danh lam, thắng cảnh, khu di tích, các nhà hàng về cách phòng chống dịch. Đồng thời các hộ dân, hộ kinh doanh buôn bán tại một số điểm du lịch trên địa bàn cũng được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng sử dụng khẩu trang y tế, xà phòng sát khuẩn; khuyến cáo khách đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động trong khu, điểm du lịch.

Theo ghi nhận, những ngày gần đây lượng khách tham quan đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện Tiên Phước giảm hơn so với trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. UBND huyện đã nghiêm túc thực hiện các giải pháp, tăng cường tuyên truyền trong nhân dân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham quan trên địa bàn.

Được biết, thời gian qua các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đồng loạt ra quân tuyên truyền người dân phòng chống dịch, như hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế việc cưới hỏi, tiệc tùng.