Tiếng hát sẻ chia

Chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện với chủ đề “Rẻo cao Phước Lộc - Hiểu và Thương” do Câu lạc bộ (CLB) Chung sức trẻ (thị xã Điện Bàn) tổ chức vào cuối tuần qua tại xã Điện Thắng Trung đã để lại ấn tượng khó quên với đông đảo khán giả, góp phần san sẻ khó khăn với người dân vùng cao.

Những màn hô lô tô duyên dáng của thành viên CLB Chung sức trẻ. Ảnh: V.M

Nỗ lực vì cộng đồng



Với tâm niệm “Chung sức trẻ: Thương và cảm, hiểu và làm”, CLB Chung sức trẻ đã nhiều lần tổ chức các chuyến từ thiện trao quà tại xã miền núi Phước Lộc (Phước Sơn) vào mùa hè. Đến đây mỗi thành viên trong đoàn đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những khó khăn vất vả của bà con Giẻ Triêng nơi rẻo cao xa xôi.

Khi biết tin xã Phước Lộc hứng chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa bão vừa qua khiến nhiều người chết và mất tích, hàng chục căn nhà bị cuốn trôi, thành viên CLB không nén được sự đau xót và mong muốn góp sức san sẻ với người dân nơi đây. Ngay sau đó, CLB đã lên kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ kết hợp bán 4.000 vé lô tô có thưởng, nhằm gây quỹ cho chuyến từ thiện trở lại Phước Lộc.

Bạn Võ Văn Hậu - thành viên CLB đồng thời cũng là người khởi xướng ý tưởng tổ chức đêm văn nghệ chia sẻ: “Khi triển khai chương trình, thời tiết không thuận lợi, thời gian chuẩn bị khá gấp, anh em CLB lại bận đi làm rồi đi học… Thế nhưng với sự cố gắng của mọi người, đêm văn nghệ diễn ra khá trọn vẹn”…

Tất cả hệ thống âm thanh ánh sáng, đến sân khấu đều được sự chung tay góp sức của mọi người, diễn viên là thành viên CLB, các em học sinh, các ca sĩ, nhóm nhảy tại TP.Đà Nẵng cũng cùng tham dự bằng tinh thần cao nhất. 17 tiết mục văn nghệ đa dạng thể loại từ hát múa, nhảy hiện đại, tấu hài hay những màn đối đáp lô tô duyên dáng của các thành viên CLB tạo nên sắc màu cho đêm diễn.

Các diễn viên “không chuyên” được thỏa sức thể hiện tài năng với màn trình diễn ấn tượng. Và khi những nốt ngân cuối cùng dừng lại của ca khúc “Bạn ơi hãy cho đi”, thì cũng là lúc niềm yêu thương xen lẫn suy tư về những thân phận, cuộc đời dâng lên. Để rồi, người xem đều mong muốn làm một điều gì đó cho những phận đời kém may mắn…

Lan tỏa yêu thương

Chị Nguyễn Thị Mỹ Anh, một khán giả của chương trình ca nhạc chia sẻ, chị từng xem nhiều chương trình văn nghệ từ thiện nhưng đêm diễn này để lại nhiều cảm xúc. Chính sự mộc mạc và đầy tình cảm đến từ giọng ca của các ca sĩ trẻ và sự nhiệt tình của mỗi thành viên CLB góp phần thu hút khán giả. Đây cũng là dịp để chị có thể chung tay sẻ chia một phần khó khăn với những mảnh đời kém may mắn.

Kết thúc đêm văn nghệ, số tiền bán vé lô tô cộng với số tiền CLB vận động trước đó được gần 80 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này, CLB sẽ mua sắm áo ấm mùa đông cho trẻ em, những nhu yếu phẩm và tiền mặt giúp người dân xã Phước Lộc từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Bá Tân - Chủ nhiệm CLB Chung sức trẻ cho biết: “Ra đời từ năm 2012, đến nay CLB Chung sức trẻ Điện Bàn vẫn luôn giữ được “sức trẻ” của mình trong hoạt động từ thiện với sự tham gia của 30 thành viên và gần 100 tình nguyện viên. Điểm khác biệt của CLB Chung sức trẻ so với các CLB, nhóm, hội từ thiện khác trong tỉnh là phần lớn kinh phí cho hoạt động thiện nguyện do các thành viên đóng góp hoặc gây quỹ bằng các chương trình do CLB tự tổ chức, chỉ kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong trường hợp cần thiết. Đêm văn nghệ vừa qua là một hoạt động như thế, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng rất đông khán giả đến xem và ủng hộ. Chính niềm tin của các nhà hảo tâm gửi gắm là động lực để CLB ngày càng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là hướng đến vùng cao. Qua đó góp phần sẻ chia để người dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Những ca từ “Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời”… của ca khúc “Sống như những đóa hoa” vang lên cuối chương trình làm không gian xung quanh trở nên lắng đọng, xóa tan khoảng cách giữa mỗi người, giây phút ấy chỉ còn sự sẻ chia.