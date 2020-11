Tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ

(QNO) - Ngày 2.11, thông qua Hội Từ thiện Quảng Nam, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng trao 300 suất quà cho người dân xã Dang (Tây Giang). Mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng, gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Trao quà của Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng cho người dân xã Dang (Tây Giang). Ảnh: T.H.P

* Cũng trong ngày 2.11, thông qua Hội Từ thiện Quảng Nam, Ban từ thiện tịnh xá Ngọc Cơ (Đà Nẵng) đến thăm và tặng 300 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại nặng do bão số 9. Trong đó trao thôn Tây An (xã Điện Phong, Điện Bàn) 100 suất; xã Bình Quế, Bình An (Thăng Bình) 100 suất; xã Cà Dy, thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) 100 suất.

* Ngày 2.11, Câu lạc bộ Máu nóng Hiểu và thương Quảng Nam - Đà Nẵng đến thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My) trao 40 triệu đồng cho 15 hộ gia đình thiệt hại nặng trong vụ sạt lở đất, trong đó có những gia đình mất người thân.