Tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ

(QNO) – Sáng nay 16.11, Hội Từ thiện Quảng Nam cùng Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng tặng 300 suất quà cho người xã Trà Sơn (Bắc Trà My) với tổng trị giá 150 triệu đồng (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm thực phẩm thiết yếu và áo ấm). Kinh phí trao quà được Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng phát động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các đơn vị trực thuộc ủng hộ.

Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP. Đà Nẵng trao quà cho người dân vùng lũ Quảng Nam. Ảnh: H.P

*Trước đó, ngày 14.11, Hội Từ thiện Quảng Nam phối hợp với đoàn thiện nguyện các tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp tặng quà cho người dân ở Bắc Trà My gồm: xã Trà Giang (300 suất), xã Trà Nú (420 suất) và 150 suất cho người dân các phường Trường Xuân và An Mỹ (Tam Kỳ). Đồng thời gửi tặng người dân xã Trà Leng (Nam Trà My) 430 suất, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Hội CTĐ Hà Nội hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Nam thông qua Hội CTĐ Quảng Nam. Ảnh: P.C.R

*Cuối tuần qua, thông qua Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của Hội CTĐ TP.Hà Nội trao 500 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu tiền mặt và 1 túi quà 700 nghìn đồng tại trụ sở Hội CTĐ tỉnh. Ngoài ra, đoàn đến thăm một số gia đình bị sập nhà hoàn toàn tại xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng và 1 túi quà trị giá 700 nghìn đồng.

Tổng số tiền và quà Hội CTĐ Hà Nội hỗ trợ nhân dân miền núi Quảng Nam là 850 triệu đồng (tiền mặt 525 triệu đồng và hàng hóa trị giá 325 triệu đồng). Trong số này, Hội CTĐ huyện Gia Lâm hỗ trợ 300 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 175 triệu đồng. Số quà nêu trên sẽ được Hội CTĐ Quảng Nam trao đến người dân miền núi bị ảnh hưởng do bão lũ ngay khi khắc phục được tình trạng sạt lở.