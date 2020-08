Tiếp tục phong tỏa tạm thời khối phố An Hội ở Hội An

Hội An hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị phong tỏa

QUỐC HẢI | 05/08/2020 - 09:00

Ngày 4.8, gần 100 cán bộ, nhân viên của 5 cơ quan, ban ngành của TP.Hội An phối hợp với cán bộ 2 phường Minh An và Cẩm An tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gần 2.800 nhân khẩu ở 2 khối phố An Hội và Thịnh Mỹ đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch bệnh Covid-19.