Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với các đối tượng được bổ sung.

Ngày 19.10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 7.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 924-TB/TU về bổ sung đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19.

Căn cứ các văn bản nêu trên, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra, rà soát các nhóm đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được bổ sung tại Nghị quyết số 154, Quyết định số 32. Hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị lập hồ sơ thủ tục và thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng theo trình tự, thủ tục quy định tại Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 29.4.2020 của UBND tỉnh.

Đồng thời khẩn trương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện giải quyết chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với nhóm đối tượng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ sung tại Thông báo số 924 (trừ các nhóm đối tượng đã được bổ sung tại Nghị quyết số 154 và Quyết định số 32) đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, tránh trùng lắp, hoàn thành trước ngày 10.11.2020.

Được biết, Nghị quyết 154 mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do đại dịch Covid-19.

Về nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động, Nghị quyết 154 bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động”.

Nghị quyết 154/NQ-CP cũng sửa đổi nội dung hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.