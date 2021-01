Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Chiều 22.1, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài “Một số giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh”.

Đề tài do Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng nghiệm thu do PGS-TS. Đoàn Triệu Long - Giám đốc Học viện Chính trị III (Đà Nẵng) làm Chủ tịch hội đồng.



Hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài vào chiều 22.1. Ảnh: T.C

Thượng tá Nguyễn Thành Long cho biết, xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng và có tính chiến lược, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, một số nơi, một số lĩnh vực vẫn còn nhiều mặt công tác chưa đi vào chiều sâu, chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Đề tài được xây dựng nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực giải quyết vấn đề trên. Trong đó, nghiên cứu lý luận công tác xây dựng phong trào, làm rõ những yếu tố tác động đến công tác xây dựng phong trào trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khảo sát thực trạng, dự báo những yếu tố tác động đối với công tác xây dựng phong trào thời gian tới; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đề tài đề xuất một số giải pháp quan trọng, bao gồm: Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xây dựng phong trào; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, triển khai xây dựng phong trào; đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp xây dựng; tăng cường xây dựng mô hình, điển hình và nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng, sử dụng hiệu quả lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài ngành để vận động toàn dân tham gia…

Đề tài “Một số giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh” được thực hiện từ năm 2013 đến tháng 10.2020, là kết quả của quá trình dài nghiên cứu, thực hiện trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do thay đổi chủ nhiệm đề tài, thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ công tác trong bối cảnh dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ ảnh hưởng lớn đến Quảng Nam.