Tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Cửa Đại (clip)

(QNO) - Lực lượng chức năng đang tìm kiếm một ngư dân mất tích trên vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An).

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: H.A

Lúc 7 giờ sáng 11.6, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) nhận tin báo của người dân về việc khoảng 3 giờ cùng ngày, ngư dân Phạm Văn B (56 tuổi, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, Hội An) đánh bắt cá gần bờ tại biển Cửa Đại nhưng sau đó phát hiện thúng mà không có ông B.

Đồn Biên phòng Cửa Đại điều động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô phối hợp với gần 15 tàu cá của ngư dân để tìm kiếm, tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm thấy ông B.

Clip tìm kiếm ngư dân mất tích: