Tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở ở xã Phước Lộc

(QNO) - Đến tối nay 29.10, chính quyền và người dân xã Phước Lộc (Phước Sơn) đã tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở đất ở thôn 6 làm 11 người mất tích.

Xe tải 3 cầu chở trung đội tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh bị mắc kẹt trong lớp bùn đất. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Ngày hôm nay công tác tìm kiếm của địa phương gặp rất nhiều khó khăn do không có máy móc, khu vực sạt lở lại có nhiều đá to. Trong khi đó, mặc dù rất nỗ lực nhưng đoàn công tác của tỉnh và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường do tuyến đường vào vị trí này có nhiều điểm sạt lở.

Khi đến đoạn đường giữa xã Phước Chánh và Phước Kim, đoàn công tác gần 50 người đành phải quay ra lại thị trấn Khâm Đức vì khối lượng đất đá tràn xuống đường quá lớn, trong khi đó trời đã tối.

Công nhân làm việc xuyên đêm để cố gắng thông đường. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Hiện tại, công nhân cùng các phương tiện cơ giới cố gắng khắc phục các điểm sạt lở xuyên đêm với hy vọng sớm thông đường, tuy nhiên sẽ rất khó khăn do trời đang có mưa.