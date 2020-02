Tình người trong dịch corona

Dịch viêm phổi cấp do vi rút corona xuất hiện, cũng là lúc những điều tử tế được nhân lên và lan tỏa ở TP.Hội An, thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể để chung tay chia sẻ với cộng đồng.

Nhóm tình nguyện phát khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách.Ảnh: N.Q

Điển hình, nhiều cơ sở bán thuốc tây tại Hội An đã thông báo phát khẩu trang miễn phí cho người dân như nhà thuốc An Vui Pharmacy, Huy Hoàng, Thanh Huy và hiệu vải Tony… Cùng lúc đó, nhiều bạn trẻ tại Hội An đã bỏ tiền túi ra mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân khi có nhu cầu tại các trục đường đi vào thành phố. Bạn Nguyễn Thị Tường Vy (phường Sơn Phong, Hội An) nói: “Nhóm của em có 5 người, mọi người đều vui vẻ góp ít tiền mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân và du khách. Bọn em làm chỉ vì việc nên làm thôi và mọi thứ xuất phát từ tấm lòng với hy vọng chia sẻ được phần nào khó khăn vì dịch corona”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ Hội An triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện như thu gom và giải cứu dưa hấu của nông dân các tỉnh Gia Lai, Kon Tum bị ứ đọng vì không thể xuất khẩu sang Trung Quốc. Ước tính mỗi ngày có 10 đến 15 tấn dưa với giá 5.000 đồng/kg của người dân các tỉnh Tây Nguyên được nhân dân và du khách tại Hội An tiêu thụ. Anh Nguyễn Minh Trí - Trưởng nhóm Tươi sáng cho biết: “Nhóm đã lên kế hoạch thu mua dưa hấu của người dân từ hôm 7.2, bình quân mỗi chuyến hàng 10 đến 35 tấn dưa về phân phối lẻ cho người dân và du khách tại Hội An với mong muốn đóng góp chút gì đó vì cộng đồng, vì những nông dân đang khó khăn”. Anh Nguyễn Tường Quân (xã Cẩm Hà, TP.Hội An), một khách hàng mua dưa của Nhóm Tươi sáng chia sẻ: “Thấy dưa hấu vừa rẻ, vừa ngon nên mua vài quả cho gia đình dùng, phần nào ủng hộ người dân Tây Nguyên trong cơn dịch corona, rất mong dưa của bà con được tiêu thụ hết trong những ngày tới”.

Không chỉ người dân chung tay phòng chống dịch corona, thời gian qua, chính quyền TP.Hội An đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị vừa hợp lý, hợp tình và có tính nhân văn cao. Tuy với tâm niệm đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu, nhưng không có sự phân biệt kỳ thị đối với du khách đang tham quan và lưu trú tại Hội An, mà luôn quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình đối với du khách, để họ cảm thấy yên tâm hơn khi đến tham quan, lưu trú. Qua những hoạt động trên của người dân và chính quyền Hội An, phần nào đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách về một thành phố thân thiện, “nhân tình thuần hậu” đã được nhiều người biết đến.