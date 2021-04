Toàn quốc gia tăng số người chết do tai nạn giao thông

(QNO) - Sáng 9.4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Quý I trên địa bàn tỉnh không xảy ra TNGT đường thủy nội địa, giảm 100% số vụ so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: CT

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, quý I.2021, toàn quốc đã xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 1.672 người và bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 263 vụ (giảm 7,58%), giảm 183 người bị thương (giảm 7,12%) nhưng tăng 33 người chết (tăng 2,1%). Trong đó, 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết giảm so với cùng kỳ năm 2020 (9 địa phương giảm hơn 30% số người chết), song vẫn còn 30 địa phương có số người chết tăng so với cùng kỳ (16 tỉnh tăng hơn 30%).

Tại địa bàn Quảng Nam, 3 tháng đầu năm 2021 (tính từ 15.12.2020 đến 14.3.2021) xảy ra 44 vụ TNGT (đều xảy ra trên đường bộ) đã khiến 32 người chết và bị thương 34 người, thiệt hại tài sản khoảng 474,2 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tăng 1 (tăng 2,3%), tăng 2 người bị thương (tăng 6,3%). Đáng chú ý là số người tử vong giảm 8 trường hợp (giảm 20%), không xảy ra TNGT đường thủy nội địa và đường sắt.

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, mặc dù tình hình trật tự ATGT cả nước có chuyển biến tích cực, số vụ TNGT tiếp tục giảm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Vậy nhưng, nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người còn xảy ra; tình hình vi phạm về tải trọng xe tiếp diễn ở nhiều nơi; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn chưa được giải quyết và có xu hướng gia tăng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị chức năng, các địa phương tập trung đánh giá đúng tồn tại, nguyên nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục TNGT, đặc biệt là trên quốc lộ 1 và các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đánh giá vì sao TNGT giảm nhưng TNGT đường bộ tăng, nhất là tăng tai nạn đặc biệt nghiêm trọng từ đó đề ra giải pháp khắc phục triệt để, đảm bảo ATGT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ quý II.2021, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt 9 giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Đáng chú ý, bộ, ngành chức năng phải xác định rõ và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình; tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo trật tự ATGT; kết nối, khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ Tổng Cục đường bộ Việt Nam để giám sát và quản lý hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải.

Cạnh đó, có những giải pháp cụ thể, khả thi về nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Duy trì trật tự, kỷ cương lòng, lề đường, vìa hè, tránh tình trạng tái lấn chiếm. Quản lý và xử lý nghiêm vi phạm về quy hoạch và xây dựng đô thị gây mất ATGT, gây ra ùn tắc giao thông…